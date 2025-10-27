Kopargaon-Ahilyanagar Highway: 'कोपरगाव-अहिल्यानगर महामार्ग ठप्प'; सायंकाळी सहाला झालेली वाहतूक कोंडी रात्री उशिरापर्यंत कायम..

शिर्डी: नगर ते कोपरगाव या अंतरातील महामार्गाचे काम करणा-या ठेकेदार कंपन्यांना जाब विचारण्याची तसदी संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधी का घेत नाहीत? जड वाहतूक अन्य मार्गे वळवून देखील या रस्त्याच्या कामाला वेग का येत नाही? किमान खड्डे तरी बुजवावेत, यासाठी महामार्गाचे वरिष्ठ अधिकारी पुढाकार का घेत नाहीत? याची उत्तरे मिळत नसल्याने दिवाळी सुटीत साईदर्शनासाठी आलेल्या भाविकांवर या रस्त्यावर चक्का जामचा संतापजनक अनुभव वारंवार येत आहे..MP Supriya Sule: संगमनेरचा सहकार देशाला प्रेरणादायी: खासदार सुप्रिया सुळे; सहकारी संस्थांची पाहणी करून कामाचे कौतुक.मागील वीस वर्षांपासून या खड्ड्यांत हरवलेल्या महामार्गाच्या कामाचा खेळ सुरू आहे. पावसाळ्यापूर्वी खड्डे व्यवस्थित बुजविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अहिल्यानगर ते सावळीविहीर अंतरातील रस्ता वाहतुकीस योग्य राहीला नाही. खोल होत चाललेल्या खड्ड्यात पावसाचे पाणी साचते. खोलीचा अंदाज न आल्याने भाविकांची वाहने त्यात आदळून एकतर टायर फुटतो किंवा ते नादुरुस्त होते. रात्रीच्या वेळी जीवावर उदार होऊन प्रवास करण्याची वेळ येते. खड्डे चुकविण्याच्या नादात अनेकदा अपघात होतात..बळींची संख्या वाढते आहे, तरीही कुणालाही त्याचे काही वाटत नाही. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची भूमिका जणू हे आपले कामच नाही, अशी असल्याचे जाणवते. ठेकेदार कंपन्या यापैकी कुणालाच मोजत नाहीत. त्यामुळे साईभक्तांच्या वाट्याला सध्या दुर्दैवाच्या दशावताराचे भोग येत आहेत..कोपरगाव ते सावळीविहीर अंतरातील महामार्गाला नवा क्रमांक मिळाला. मात्र रस्ता काही नवा होण्याचे नाव घेत नाही. तीन वर्षांपासून हे काम रेंगाळले. पुणतांबे चौफुली जवळ केवळ अर्धा ते पाऊण किलोमीटरचे काम अर्धवट स्थितीत राहिले. त्यापुढे सावळीविहीर उड्डाणपुलाजवळ असेच खड्डे कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे पुणतांबे चौफुली जवळ नेहमी वाहतुकीची कोंडी होती. दिवाळीनिमित्त साईदर्शनासाठी वाहने घेऊन आलेल्या भाविकांना सध्या वाहतूक कोंडीचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..पुणतांबे चौफुली ते टाकळी फाट्यापर्यंत वारंवार चक्काजाम होतो आहे. अवघ्या आठवडाभरात अपूर्ण काम पूर्ण करून या चक्काजाममधून भाविकांची सुटका करणे शक्य असताना कुणी ठेकेदार कंपनीला जाब विचारायला तयार नाही. ठेकेदार कंपनी कुणाला मोजायला तयार नाही. अशीच दयनीय अवस्था कोल्हार येथील प्रवरेचा पूल पाडल्यामुळे झाली आहे..Chhatrapati Shahu Maharaj: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गडरक्षण हीच खरी शिवसेवा: छत्रपती शाहू महाराज; जय शिवरायचा जयघोष...तब्बल साडेचार तास कोंडीकोपरगाव ते अहिल्यनगर महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. तब्बल दोन ते तीन तास वाहने एकाच ठिकाणी अडकून पडत होती. दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या पाच ते सहा लेन झाल्याने कोंडी फुटायला कुठलाही मार्गी उरला नाही. महिला व मुलांचे प्रचंड हाल झाले. सायंकाळी सहा वाजता झालेली कोंडी रात्री दहा वाजेपर्यंत कायम होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.