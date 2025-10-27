अहिल्यानगर

Kopargaon-Ahilyanagar Highway: 'कोपरगाव-अहिल्यानगर महामार्ग ठप्प'; सायंकाळी सहाला झालेली वाहतूक कोंडी रात्री उशिरापर्यंत कायम..

Major Traffic Jam: मागील वीस वर्षांपासून या खड्ड्यांत हरवलेल्या महामार्गाच्या कामाचा खेळ सुरू आहे. पावसाळ्यापूर्वी खड्डे व्यवस्थित बुजविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अहिल्यानगर ते सावळीविहीर अंतरातील रस्ता वाहतुकीस योग्य राहीला नाही. खोल होत चाललेल्या खड्ड्यात पावसाचे पाणी साचते.
Vehicles stuck for hours on the Kopargaon–Ahilyanagar highway as a massive traffic jam halts evening movement till late night.

शिर्डी: नगर ते कोपरगाव या अंतरातील महामार्गाचे काम करणा-या ठेकेदार कंपन्यांना जाब विचारण्याची तसदी संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधी का घेत नाहीत? जड वाहतूक अन्य मार्गे वळवून देखील या रस्त्याच्या कामाला वेग का येत नाही? किमान खड्डे तरी बुजवावेत, यासाठी महामार्गाचे वरिष्ठ अधिकारी पुढाकार का घेत नाहीत? याची उत्तरे मिळत नसल्याने दिवाळी सुटीत साईदर्शनासाठी आलेल्या भाविकांवर या रस्त्यावर चक्का जामचा संतापजनक अनुभव वारंवार येत आहे.

