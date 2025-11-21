अहिल्यानगर

Sangram Jagtap: अत्याचार करणाऱ्याला तत्काळ फाशी द्या: संग्राम जगताप; मालेगाव येथील घटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध..

Public Fury in Malegaon: मालेगाव येथे घडलेल्या अत्याचारप्रकरणाने संपूर्ण जिल्हा हादरला असून या घटनेविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. पीडितेवर झालेला अमानुष अत्याचार पाहता गुन्हेगाराला तत्काळ फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जगताप यांनी जोरदारपणे मांडली.
Public Fury in Malegaon; Jagtap Demands Fast-Track Death Penalty for Assault Accused

अहिल्यानगर: मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या प्रकारामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली असून, आरोपीला तत्काळ फाशी देण्याची मागणी आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली.

