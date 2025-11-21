Sangram Jagtap: अत्याचार करणाऱ्याला तत्काळ फाशी द्या: संग्राम जगताप; मालेगाव येथील घटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध..

अहिल्यानगर: मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे गावात साडेतीन वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या प्रकारामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली असून, आरोपीला तत्काळ फाशी देण्याची मागणी आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नराधम आरोपीच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन लहान मुलीच्या हाताने करण्यात आले..आमदार जगताप म्हणाले, समाजामध्ये महिलांच्या संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. मालेगाव येथील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ त्या नराधमाचा प्रतीकात्मक पुतळा सामाजिक कार्यकर्ता संदीप यादव यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाळण्यात आला. अशा नराधमाला एक महिन्याच्या आत शिक्षा होऊन फाशी देण्यात आली पाहिजे. यासाठी शासनाने हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...यावेळी आमदार जगताप, सामाजिक कार्यकर्ते यादव, माजी नगरसेवक नितीन शेलार, धनंजय जाधव, अंजली आव्हाड, माजी नगरसेविका संगीता खरमाळे, विनय वाखुरे, मनेष साठे आदी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.