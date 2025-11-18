Women Farming Success Story:'ममताबाई भांगरेंनी पिकवला पाच फुटांचा दुधी भोपळा'; सेंद्रिय शेतीतून यश; अनेक प्रयोग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजले

अकोले: येथील फूड मदर ममताबाई भांगरे यांनी उत्पादीत केलेल्या पाच फुटांच्या दुधी भोपळ्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे ममताबाईंनी यंदाही आपल्या शेतामध्ये विविध पिकांची लागवड करून त्यांचे बियाणे पुढील हंगामासाठी निर्माण करण्यासाठी जोरदार तयारी केली.त्यांनी यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये लागवड केलेल्या गावरान दुधी भोपळ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फळे लागली आहेत. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...त्यांच्या स्वतःच्या उंचीपेक्षाही अधिक उंच असलेल्या या दुधी भोपळ्यांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. कृषी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक तसेच कृषी शास्त्रज्ञ यांची पावले ममताबाईंच्या शेताकडे वळत आहेत. आतापर्यंत शेकडो विद्यार्थी, शेतकरी व अभ्यासक यांनी त्यांच्या शेतीला भेट दिली आहे..गावरान बियाण्यांचे निर्मितीसाठी व सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी ममताबाई भांगरे गेल्या दोन दशकांपासून बायफ या आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त संस्थेसोबत काम करत आहेत. सध्या त्यांच्या शेतामध्ये सुमारे पाच फूट लांबीचा दुधी भोपळा सर्वांचे आकर्षण करत आहे. प्रत्येक फळांमध्ये साधारणतः अर्धा किलो गावरान अस्सल बियाणे तयार होते. पुढे ही बियाणे व्यवस्थित याच भोपळ्यांमध्ये टिकून ठेवले जाते. .पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी हे भोपळे फोडून त्यातील बियाणे अलगत वेगळे केले जाते आणि मागणीनुसार त्यांचा पुरवठा केला जातो. अत्यंत चवदार आणि रुचकर असणाऱ्या या दुधी भोपळ्याच्या बियाण्यांना प्रचंड मागणी आहे..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...दरम्यान, ममताबाई यांनी सेंद्रिय शेतीतून आपण व्यवस्थित उत्पन्न घेऊ शकतो हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध केले. त्यांचा गांडूळ खतापासून बनवलेल्या बीज गोळ्यांचा प्रयोग देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वत्र नावाजला गेलेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.