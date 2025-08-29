अहिल्यानगर

Maratha Reservation: 'भरपावसात मनोज जरांगेंवर पुष्‍पवृष्‍टी'; शेंडी, नेप्ती चौफुला येथे समर्थकांकडून उत्‍स्‍फूर्तपणे स्‍वागत

Grand Welcome for Manoj Jarange: जरांगे यांचा ताफा शेवगाव-मिरीमार्गे पांढरीपूल आणि शेंडी बायपास मार्गे नेप्ती चौफुला येथे दाखल झाला. या ताफ्याचे नगरकरांनी जल्लोषात स्वागत केले. शेंडी बायपास येथे तरुणाईने जेसीबी मशीनमधून पुष्पवृष्टी करत त्यांचे स्वागत केले.
Updated on

अहिल्यानगर: मराठा आरक्षणासाठी संघर्षशील नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी आपल्या ताफ्यासह बुधवारी (ता. २७) मुंबईकडे कूच केली. या आंदोलनाला जिल्हाभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मध्यरात्री हा ताफा नगरच्या नेप्ती चौफुला परिसरात दाखल झाला. यावेळी मराठा समाज बांधवांनी मोठा जल्लोष करून फटाक्यांची आतषबाजी केली. वाद्यवृंदात जेसीबाच्या साह्याने फुलांचा वर्षाव केला.

