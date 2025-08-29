अहिल्यानगर: मराठा आरक्षणासाठी संघर्षशील नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी आपल्या ताफ्यासह बुधवारी (ता. २७) मुंबईकडे कूच केली. या आंदोलनाला जिल्हाभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मध्यरात्री हा ताफा नगरच्या नेप्ती चौफुला परिसरात दाखल झाला. यावेळी मराठा समाज बांधवांनी मोठा जल्लोष करून फटाक्यांची आतषबाजी केली. वाद्यवृंदात जेसीबाच्या साह्याने फुलांचा वर्षाव केला..Ajit Pawar: मेळाव्याने राष्ट्रवादीला मिळणार नवी ऊर्जा?; अजित पवारांच्या मेळाव्याकडे लक्ष, डिंभे-माणिकडोह बोगदा इतर मुद्दे महत्त्वाचे.जरांगे यांचा ताफा शेवगाव-मिरीमार्गे पांढरीपूल आणि शेंडी बायपास मार्गे नेप्ती चौफुला येथे दाखल झाला. या ताफ्याचे नगरकरांनी जल्लोषात स्वागत केले. शेंडी बायपास येथे तरुणाईने जेसीबी मशीनमधून पुष्पवृष्टी करत त्यांचे स्वागत केले. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ या घोषणांनी दणाणून गेला होता. त्यानंतर पुढे दूध डेअरी चौक, नेप्ती चौफुला आणि इतर अनेक ठिकाणी देखील त्यांच्या ताफ्याचे मोठ्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. फटाक्यांची आतषबाजी, फुलांची उधळण आणि पाटील-पाटीलच्या घोषणा करत उपस्थितांनी आपले समर्थन दर्शवले..जरांगे यांचे अहिल्यानगर शहरात आगमन झाल्यापासून पावसाला सुरुवात झाली. या पावसातही तरुणांचा उत्साह कायम होता. पावसातच नेप्ती चौफुला परिसरात जरांगे यांचे मराठा समाजबांधवांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जेसीबीतून फुलांची उधळण करीत स्वागत केले. जिल्ह्यातील समाज बांधवांनीही या मोर्चात सहभाग नोंदविला आहे. अनेक जण जरांगे यांच्या ताफ्यात रात्री दाखल झाले. .जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले येथील समाज बांधव आळेफाटा येथे, तर कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदे अन् पारनेरमधील काही समाजबांधव पुणे जिल्ह्यातून मोर्चात सहभागी झाले. जरांगे यांचा ताफा येण्याच्या अगोदर सुमारे तीन वेळा वीजपुरवठा खंडित झाला. या काळात समाज बांधवांनी मोबाईलच्या टॉर्चचा उजेड करून पाणी व अल्पोपाहाराचे वाटप केले..आंदोलकांना दिला अल्पोपाहारनेप्ती चौफुला परिसरात नागरिकांनी आंदोलकांना पिण्याच्या पाण्याची आणि अल्पोपहाराची व्यवस्था अहिल्यानगरमधील समाज बांधवांनी केली होती, तसेच शेंडी बायापास येथेही मसाले भात तयार करून मोर्चेकरांना वाटप करण्यात आला..Ahilyanagar Rain Update: 'अहिल्यानगर शहरासह परिसरात दमदार पावसाची हजेरी'; दुपारी शाळा सुटण्याच्या वेळीच विद्यार्थ्यांची धावपळ.महिलांची गर्दी लक्षणीयजरांगे यांचा ताफा मुंबईकडे रवाना होत असताना त्यांचे स्वागत करून पाठिंबा दर्शविण्यासाठी शहरातील आबाल वृद्धांनी गर्दी केली होती. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. महिलांनी मोर्चेकरांना पाणी बॉटलसह अल्पोपाहार वाटप केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.