Maratha Reservation: 'मराठा समाजाचा मोर्चा आज नगरमध्ये धडकणार'; चौकाचौकांत होणार स्वागत, जिल्ह्यातून दहा हजार वाहने जाणार

अहिल्यानगर: सकल मराठा समाजाचा मोर्चा बुधवारी सायंकाळी नगरमध्ये धडकणार आहे. पैठण मार्गे शेवगाव, मिरी-माका, पांढरीपूल, शेंडी बायबास मार्गे कल्याण रोडवरील नेप्ती चौकातून हा मोर्चा जाणार आहे. शेंडी बायपास चौक, तसेच कल्याण रोडवरील नेप्ती चौकात मनोज जरांगे पाटील यांचे भव्य स्वागत होणार आहे. त्यानंतर मोर्चा मुंबईकडे मार्गस्थ होणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातून सुमारे दहा हजार वाहने या मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती जिल्ह्यातील सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी दिली आहे.मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील बुधवारी अंतरवाली येथून मुंबईकडे आपल्या जथ्थ्यासह रवाना होणार आहेत. ते सायंकाळी उशिरा अहिल्यानगरमध्ये दाखल होणार आहेत. यावेळी ठिकठिकाणी जरांगे पाटलांचे भव्य स्वागत होणार आहे. जिल्ह्यासह शहरातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने स्वागताची जोरदार केलेली आहे. अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील शेंडी बायपास चौकात जरांगे पाटलांचे स्वागत होणार आहे. त्यासाठी चौकात स्टेज उभारण्यात आले आहेत. चौकाच्या परिसरात भव्य फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत, तसेच हार घालण्यासाठी क्रेन, फुलांनी स्वागत करण्यासाठी जेसीबी अशी सर्व चोख व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मोर्चाच्या मार्गावर सर्वत्र स्वागत कमानी उभारण्यात आलेल्या आहेत. शेंडी बायपास चौकातून हा मोर्चा बायपास मार्गे दुधडेअरी चौक, निंबळक बायपास मार्गे कल्याण रोडवरील नेप्ती बायपास चौकात येणार आहे. या ठिकाणी देखील मोर्चाचे भव्य स्वागत होणार आहे. त्यानंतर मोर्चा मुंबईकडे मार्गस्थ होणार आहे. दरम्यान, या मोर्चात जिल्ह्यातून सुमारे दहा हजार वाहने सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती येथील सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी दिली आहे.गेल्यावेळी बाराबाभळीत मुक्कामगेल्यावेळी जरांगे पाटील यांनी मोर्चासह अहिल्यानगरमध्ये भिंगारजवळील बाराबाभळी येथे मुक्काम केला होता. यावेळी त्यांच्या मोर्चात जिल्ह्यातील हजारो समाजबांधव सहभागी झाले होते. लाखो समाजबांधवांच्या उपस्थितीत त्यांनी मध्यरात्रीनंतर सभा घेतली होती. यावेळी देखील ते मोर्चाच्या तयारीसाठी नगरमध्ये येऊन गेले. त्यांच्या उपस्थितीत समाजबांधवांची बैठक देखील झाली होती. त्यामुळे या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने समाजबांधव सहभागी होणार आहेत. सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांच्या माहितीनुसार जिल्ह्यातून दहा हजार वाहने मोर्चात सहभागी होणार आहेत.