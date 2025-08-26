अहिल्यानगर

मराठा सेवकांच्या बैठकीत निर्णय! 'मोर्चाचे गावागावांत मनाेज जरांगे पाटील यांचे होणार जंगी स्वागत'; मुंबईकडे रवाना होणार

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेवगाव: तालुक्यामध्ये मराठा सेवकांच्या आयोजित बैठकीत शहर व तालुक्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या स्वागताची जंगी तयारी करण्यात आली. शेवगाव शहरासह तालुक्याच्या हद्दीमधील रोडवरील गावात कमानी लावून स्वागत करण्यात येणार आहे.

