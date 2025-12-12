अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: विवाहितेवर अत्याचार करणाऱ्यास दहा वर्षांची शिक्षा; एकटेपणाचा घेतला गैरफायदा

अहिल्यानगर : विवाहितेच्या घरात अनधिकाराने प्रवेश करून एकटेपणाचा गैरफायदा घेत अत्याचार केल्याबद्दल संतोष भीमाजी गंधाडे (रा. पारनेर पब्लिक स्कूल शेजारी, पारनेर) याला दहा वर्ष सक्तमजुरीची आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. ए. पाटील यांनी ठोठावली.

