Ahilyanagar Crime: विवाहितेवर अत्याचार करणाऱ्यास दहा वर्षांची शिक्षा; एकटेपणाचा घेतला गैरफायदा

अहिल्यानगर : विवाहितेच्या घरात अनधिकाराने प्रवेश करून एकटेपणाचा गैरफायदा घेत अत्याचार केल्याबद्दल संतोष भीमाजी गंधाडे (रा. पारनेर पब्लिक स्कूल शेजारी, पारनेर) याला दहा वर्ष सक्तमजुरीची आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. ए. पाटील यांनी ठोठावली. पीडिता या ब्यूटी पार्लरचा व्यवसाय करीत होत्या. तिचे पती बाहेरगावी कामास होते. आरोपीने विवाहिता घरात एकटी असताना कोणी नसल्याचा गैरफायदा घेऊन अनधिकाराने घुसला. तिच्यावर अत्याचार करून शिवीगाळ केली. तिने दिलेल्या फिर्यादीवरून पारनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या खटल्यामध्ये सरकारतर्फे ७ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये फिर्यादी, घटनास्थळ पंच, जप्ती पंच, वैद्यकीय अधिकारी व तपासी अधिकारी यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. संतोष गंधाडे याच्याविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्यास अत्याचाराबद्दल दहा वर्ष सक्तमजुरी आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. दंडापैकी ४० हजार रुपये पीडितेला देण्याचा आदेश दिला आहे. सरकारी अभियोक्ता. ॲड. मंगेश दिवाणे यांनी सरकारतर्फे काम पाहिले.