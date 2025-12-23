अहिल्यानगर

Parner News:'विषारी औषध पोटात गेल्याने विवाहितेचा मृत्यू'; पारनेर तालुक्यातील घटना, नेमकं काय घडलं..

Parner rural Area tragic incident Details: अस्तगावमध्ये विषारी औषधामुळे विवाहितेचा मृत्यू, कुटुंबीय शोकाकुल
Police officials at the hospital during inquiry into the married woman’s death in Parner taluka.

सकाळ वृत्तसेवा
पारनेर : अस्तगाव (ता. पारनेर) येथे पोटात विषारी औषध गेल्याने महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता.२१) सकाळी घडली. अस्तगाव येथील विवाहित महिला वर्षा अरुण कासार (वय ३३, रा. अस्तगाव, ता. पारनेर) यांच्या पोटात काही तरी विषारी औषध गेल्याने त्यांना त्रास होऊ लागला.

