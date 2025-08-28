Manoj Jarange: आता आरक्षण घेतल्याशिवाय परतणार नाही: मनोज जरांगे; शेवगावमध्ये स्वागत, 'लेकराबाळांच्या कल्याणासाठी अशीच एकजूट दाखवा'

-सचिन सातपुते, राजू घुगरे शेवगाव: ‘‘मराठा आरक्षणासाठी ही आरपारची लढाई आहे. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबईहून परतणार नाही. ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी आमच्यासोबत मुंबईला चला. जे मागे राहतील त्यांनी मागची धुरा सांभाळा. शेवगावकरांच्या अभुतपूर्व प्रतिसादामुळे आपण अर्धी लढाई जिंकली आहे. लेकराबाळांच्या कल्याणासाठी अशीच एकजूट दाखवा,’’ असे आवाहन मराठा आरक्षणासाठी मुंबईस निघालेले मनोज जरांगे यांनी केले..Ahilyanagar News:'...अन् आईच्या कुशीत शिवाय सुखरूप'; वडिलांच्या आठवणीने व्याकूळ, पुण्याला जाण्यासाठी सायकलवरून कामरगावपर्यंत प्रवास.मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवाली सराटी (ता. अंबड, जि. जालना) येथून मुंबईकडे निघालेल्या सकल मराठा समाजाच्या मोर्चाचे सायंकाळी साडेसात वाजता जिल्हा सरहद्दीवरील कऱ्हेटाकळी (ता. शेवगाव) येथे आगमन झाले. यावेळी जल्लोषामध्ये शेवगाव तालुका व अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले. जेसीबीतून फुलांची उधळण करत त्यांच्या वाहनांच्या ताफ्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले. नियोजनानुसार रॅलीला उशीर झाल्याने गावोगावी व शेवगाव शहरात नागरिक व सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते दिवसभर भर पावसात जरांगे यांची वाट पहात उभे होते..जरांगे यांनी मुंबईतील मोर्चाची घोषणा केल्यापासून नियोजित मार्गावरील शेवगाव तालुक्यातील विविध गावांमध्ये उत्साह संचारला होता. आज सकाळपासून कऱ्हेटाकळी जिल्हा हद्द, रावतळे, कुरुडगाव फाटा, खानापूर, अंतरवाली, घोटण, तळणी, शेवगाव शहरातील नित्यसेवा चौक, क्रांती चौक, आंबेडकर चौक, वडुले बुद्रुक, सामनगाव, मळेगाव, आखातवाडे, आपेगाव, ढोरजळगाव- शे, ढोरजळगाव-ने, निंबेनांदूर गावात कमानी, फ्लेक्स व झेंडे लावून सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते स्वागतासाठी सज्ज होते. .सायंकाळी कऱ्हेटाकळी येथे जिल्हा हद्दीवर आगमन झाल्यावर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. यावेळी अपर पोलिस अधीक्षक वैभव कलबुर्गी, तहसीलदार आकाश दहाडदे, पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे, पोलिस उपनिरीक्षक विशाल लहाने हे नियोजनासाठी उपस्थित होते..Ahilyanagar News: तीन वर्षांनंतरही श्रीगोंदे ‘जैसे थे’च; रस्ते, दुभाजक, अस्वच्छतेवर अजित पवार पुन्हा काढणार खरडपट्टी? .क्रेनच्या साह्याने हार घालून स्वागतसकाळपासून शेकडो वाहनांच्या वर्दळीने, घोषणांनी रॅलीचा मार्ग गजबजून गेला होता. दुपारपासून पैठण-शेवगाव, गेवराई-शेवगाव, शेवगाव-पांढरीपूल रस्त्यावर वाहनांची रिघ लागली होती. घोटण येथे डीजे लावून स्वागतासाठी तरुणांनी ताल धरला होता. तेथे क्रेनच्या साहाय्याने ३० ते ४० फूट उंचीवर लावलेल्या भव्य हाराने जरांगेंचे स्वागत करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.