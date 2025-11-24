अहिल्यानगर
पुणे-नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी ! 'वाहनांच्या रांगाच-रांगा'; काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा वाहनधारकांना त्रास..
Pune Nashik Highway: वाहतूक पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी रस्त्याची क्षमता कमी झाल्याने कोंडी कायम राहिली. प्रशासनाने नागरिकांनी संयम बाळगावा, शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन केले आहे.
संगमनेर : पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामामुळे रविवारी (ता.२३) बोटा ते घारगाव (ता. संगमनेर) दरम्यान वाहतूक कोंडी झाली होती. सकाळपासून दुपारपर्यंत ही वाहतूक कोंडी होती. टोल भरूनही दररोज कोंडीला सामोरे जावे लागत असल्याने वाहनचालकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. ही अखंड कोंडी थांबणार तरी कधी? असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित होत आहे.