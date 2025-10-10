Eknath Atkar: संघटन समाज उभारणीला दिशा देणार : एकनाथ आटकर; नंदीवाले तिरमल समाज मेळाव्यात एकतेचा संदेश

अहिल्यानगर: नंदीवाले तिरमल समाजावर अन्याय होत आहे, पण आम्ही गप्प नाही बसणार. आमचे संघटन हेच समाज उभारणीला खऱ्या अर्थाने दिशा देणार आहे. एकत्र आलोय, पण ही केवळ सुरुवात आहे. पुढच्या टप्प्यात सर्व समाज, संघटना एका छत्राखाली आणून प्रश्न सोडविण्याचे कार्य केले जाणार असल्याचे प्रतिपादन नंदीवाले तिरमल समाज संघटना अध्यक्ष एकनाथ आटकर यांनी केले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.नंदीवाले तिरमल समाज संघटनेचा जाहीर मेळावा पांढरीपूल (ता. नेवासे) येथे पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी महाराष्ट्रातून आलेले समाजबांधव एकवटले. या मेळाव्याला समाजबांधवांसह महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या मेळाव्यात समाजातील एकता, संघटनशक्ती आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर विचारमंथन झाले, तर अन्याय विरोधात एकवटण्याची हाक देण्यात आली. .या मेळाव्यास उपाध्यक्ष शिवाजी पालवे, सचिव गुलाबराव पालवे, खजिनदार बाबासाहेब आव्हाड हे राज्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मेळाव्यात महिला आघाडी महाराष्ट्र राज्य विभागाने सक्रिय सहभाग घेतला. अलका पालवे, हौसाबाई गुलाब पालवे, विमल आव्हाड, गंगूबाई पालवे या महिलांनी उपस्थित राहून समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण आणि नेतृत्वाच्या गरजेवर विचार मांडले..महिला शिक्षण, स्वावलंबन आणि नेतृत्व या तिन्ही गोष्टींवर समाजाने आता ठोस पावलं उचलायची वेळ आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या दरम्यान समाजातील ज्येष्ठ आणि तरुण बांधवांमध्ये स्नेहसंवाद घडून आला. या मेळाव्यात अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, तसेच संभाजीनगर या जिल्ह्यांसह तालुकास्तरीय कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. नवीन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करून पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .समाजाला प्रतिनिधित्व मिळेलसमाज जनगणना नोंदणीसाठी फॉर्मचे वितरण करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे समाजातील लोकसंख्या, शिक्षण, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती यासंबंधी अचूक माहिती गोळा होणार आहे. यामुळे शासनाच्या विविध योजना, शैक्षणिक संधी, रोजगार आणि आरक्षण या क्षेत्रात समाजाला ठोस प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी माहिती आयोजकांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.