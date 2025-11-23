Rahuri Crime:'अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार'; आरोपीला अटक

राहुरी : राहुरी पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील एका आरोपीला पोलिसांनी श्रीरामपूर येथे ताब्यात घेतले. त्याला जिल्हा विशेष सत्र न्यायालयाने मंगळवार (ता. २५) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...अजय विनायक बर्डे (रा. मांजरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पीडितेच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून राहुरी पोलिस ठाण्यात २६ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. गुन्ह्याच्या तपासात अल्पवयीन मुलीचा शोध घेऊन तिचा जबाब नोंदविण्यात आला. त्यानुसार गुन्ह्यात पोक्सोअंतर्गत कलम वाढ करण्यात आली. पीडितेस तिच्या पालकाच्या ताब्यात देण्यात आले..पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांचे नेतृत्वात पोलिस उपनिरीक्षक राजू जाधव, सुरज गायकवाड, राहुल यादव, गणेश लिपणे, सचिन ताजणे, वंदना पवार, अनिता गुरवे, श्रीरामपूर सायबर सेलच संतोष दरेकर, सचिन धनाड यांच्या पथकाने आरोपीला श्रीरामपूर येथे ताब्यात घेतले. काल (शुक्रवारी) आरोपीला अटक करून जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर हजर केले..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...राहुरी पोलिस ठाणे हद्दीतील अपहरणाच्या गुन्ह्यातील मुलींना ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत शोध घेऊन मागील वर्षभरात ९४ मुलींना पालकांच्या ताब्यात दिले आहे. मुलींनी कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवून भूलथापा व मोहाला बळी पडू नये. शालेय विद्यार्थिनींना कोणी त्रास देत असल्यास पोलिसांना संपर्क साधावा. मुलींचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.- संजय ठेंगे, पोलिस निरीक्षक, राहुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.