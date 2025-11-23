अहिल्यानगर

Rahuri Crime:'अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार'; आरोपीला अटक

Minor Girl Kidnapped and Assaulted: आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला पोलिस कोठडीत पाठवले असून पुढील तपासात त्याचे पूर्वीचे गुन्हेगारी कनेक्शन, इतर कोणी या प्रकरणात सामील आहे का याचा शोध घेतला जात आहे.
राहुरी : राहुरी पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील एका आरोपीला पोलिसांनी श्रीरामपूर येथे ताब्यात घेतले. त्याला जिल्हा विशेष सत्र न्यायालयाने मंगळवार (ता. २५) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

