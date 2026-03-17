Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. शाळेतून घरी निघालेल्या सहा वर्षीय मुलीच्या चेहऱ्यावर कुण्यातरी नराधमाने अॅसिड फेकलं आणि तो तिथून फरार झाला. या पीडित मुलीने आरडाओरड केल्याने तिथे लोक जमा झाले. त्यानंतर तिला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे..सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने सकाळी लवकर शाळा भरतात आणि लवकरच सुटतात. पीडित मुलगी मंगळवारी शाळा सुटल्यानंतर घरी निघाली होती. तेव्हा एक नराधम अचानक तिच्यासमोर आला आणि तिच्या चेहऱ्यावर अॅसिड फेकलं. त्यानंतर हा हल्लेखोर फरार झाला असून त्याचा शोध सुरु आहे..पीडित मुलीवर लोणीतल्या प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. पोलिसांकडून तपास सुरु असून परिसरातील सीसीटीव्ही तपासले जात आहेत. सहावीत शिकणाऱ्या निष्पाप मुलीवर अशा पद्धतीने अॅसिड हल्ला झाल्याने राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे..राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर म्हणाल्या की, हे कृत्य अत्यंत अमानुष आहे. पीडित मुलगी एवढी छोटी आहे की तिला समजही नाही. तिच्यावर असा प्रसंग येणं दुर्दैवी आहे.स्थानिक आमदार अमोल खताळ म्हणाले की, घटनेची माहिती मिळाली तेव्हाच मी पोलिस प्रशासनाला सूचना दिलेल्या आहेत. आरोपीला तात्काळ शोधून त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी माझे प्रयत्न आहेत.