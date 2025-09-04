Sangamner News : 'गहाळ मोबाईल पुन्हा मालकांच्या ताब्यात'; संगमनेर शहर पोलिसांची कामगिरी, ४ लाखांचे मोबाईल

संगमनेर: संगमनेर शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या वर्षभरात गहाळ झालेले मोबाईल फोन शोधून काढण्यात संगमनेर पोलिसांना यश आले. तांत्रिक विश्लेषण आणि अत्याधुनिक पोर्टलच्या माध्यमातून तपास केल्यानंतर तब्बल २० महागडे मोबाईल शोधण्यात आले. हे मोबाईल मूळ मालकांच्या ताब्यात सुपूर्द करण्यात आले असून, त्यांची एकूण किंमत ३ लाख ९६ हजार रुपये एवढी आहे..या कारवाईमुळे मोबाईल गहाळ झालेल्या नागरिकांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. मोबाईल परत मिळाल्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांचे कौतुक केले असून, पोलिस प्रशासनाबद्दलचा विश्वास आणखी दृढ झाला. सदर मोबाईल शोध मोहीम २०२४-२०२५ या कालावधीत शहरात गहाळ झालेल्या मोबाईलच्या तक्रारींवर आधारित होती. पोर्टलच्या माध्यमातून मोबाईल लोकेशन, तांत्रिक माहिती आणि सखोल तपास करून पोलिस पथकाने अथक प्रयत्न केले. अखेर या प्रयत्नांना यश येताच पोलिसांनी मोबाईल त्यांच्या मूळ मालकांच्या हाती सुपूर्द केले..या कारवाईबाबत ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी संगमनेर उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे यांना कळविण्यात आले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण मोहीम राबविण्यात आली. संगमनेर शहर पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख, पोलिस उपनिरीक्षक समीर अभंग, तसेच पोकों कुऱ्हे, शिरसाठ, नागरे, मुकरे, खुळे, मोरे, बाचकर, उंडे यांनी या कारवाईत विशेष मेहनत घेतली. या यशस्वी मोहिमेमध्ये जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने कार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.