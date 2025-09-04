अहिल्यानगर

Sangamner News : 'गहाळ मोबाईल पुन्हा मालकांच्या ताब्यात'; संगमनेर शहर पोलिसांची कामगिरी, ४ लाखांचे मोबाईल

Missing Mobiles Found : सदर मोबाईल शोध मोहीम २०२४-२०२५ या कालावधीत शहरात गहाळ झालेल्या मोबाईलच्या तक्रारींवर आधारित होती. पोर्टलच्या माध्यमातून मोबाईल लोकेशन, तांत्रिक माहिती आणि सखोल तपास करून पोलिस पथकाने अथक प्रयत्न केले.
Sangamner police hand over recovered mobile phones worth ₹4 lakh to rightful owners.
Sangamner police hand over recovered mobile phones worth ₹4 lakh to rightful owners.esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: संगमनेर शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या वर्षभरात गहाळ झालेले मोबाईल फोन शोधून काढण्यात संगमनेर पोलिसांना यश आले. तांत्रिक विश्लेषण आणि अत्याधुनिक पोर्टलच्या माध्यमातून तपास केल्यानंतर तब्बल २० महागडे मोबाईल शोधण्यात आले. हे मोबाईल मूळ मालकांच्या ताब्यात सुपूर्द करण्यात आले असून, त्यांची एकूण किंमत ३ लाख ९६ हजार रुपये एवढी आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
sangamner
recovery
district
android mobiles
missing case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com