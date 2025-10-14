Rahuri News: 'राहुरीत तिरंगी लढती रंगणार'; पदाधिकाऱ्यांमध्ये कही खुशी, कभी गम; जिल्हा परिषदेचे ५ गट व पंचायत समितीच्या १० गणांचे आरक्षण जाहीर

-विलास कुलकर्णीराहुरी: राहुरी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे ५ गट व पंचायत समितीच्या १० गणांचे आरक्षण आज जाहीर झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या एका सदस्याचा, तर पंचायत समितीच्या दोन माजी सभापतींचा पत्ता कट झाला आहे. तसेच पंचायत समितीच्या एका सदस्याला जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी बढतीची संधी आली आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राहुरी तालुक्यात आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी राजकीय वर्तुळात वेग आला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महायुती, विरोधी महाविकास आघाडी तसेच स्थानिक शेतकरी विकास मंडळ, अशी तिरंगी लढत रंगण्याची शक्यता आहे. आजच्या आरक्षणामुळे तालुक्यात यापूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये कही खुशी, कभी गम अशी परिस्थिती उद्भवली आहे..जिल्हा परिषदेच्या बारागाव नांदूर गटात अनुसूचित जमाती (महिला) आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे बारागाव नांदूर गटातील जिल्हा परिषद सदस्य धनराज शिवाजीराव गाडे यांचा यंदाच्या निवडणुकीत पत्ता कट झाला आहे. राहुरी पंचायत समितीच्या गुहा गणात सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने माजी सभापती मनीषा ओहोळ, तसेच बारागाव नांदूर गणात अनुसूचित जमाती महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने माजी सभापती बेबी सोडनर यांचा पत्ता कट झाला आहे..जिल्हा परिषदेच्या ब्राह्मणी गटात सर्वसाधारण व्यक्ती आरक्षण जाहीर झाल्याने ब्राह्मणी गणातील पंचायत समितीचे माजी सदस्य सुरेश बानकर यांना जिल्हा परिषद सदस्यपदाची बढती मिळण्याची संधी आली आहे. तालुक्यातील इतर गटांत व गणांमध्ये मोठा फेरबदल नसल्याने सत्तेत राहण्यासाठी काही माजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना घरातील महिलांना संधी द्यावी लागणार आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मागीलवेळी जिल्हा परिषदेच्या ५ पैकी ३ गटांमध्ये काँग्रेस; २ गटांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस विजयी झाले होते. पंचायत समितीच्या १० पैकी ६ गणांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस; ४ गणांमध्ये काँग्रेस पक्षाने विजय मिळविला होता. भाजप शून्यावर बाद झाला होता. महायुतीतर्फे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे आणि आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांचे नेतृत्व आहे. विरोधात महाविकास आघाडीतर्फे माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे नेतृत्व आहे. स्थानिक शेतकरी विकास मंडळाचे अध्यक्ष राजूभाऊ शेटे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाच्या संपर्कात आहेत. परंतु त्यांनी पक्षप्रवेश केला नाही. त्यांनी शेतकरी विकास मंडळातर्फे तालुक्यात स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे मागील निवडणुकीप्रमाणे यंदाही तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.