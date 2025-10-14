अहिल्यानगर

Rahuri News: 'राहुरीत तिरंगी लढती रंगणार'; पदाधिकाऱ्यांमध्ये कही खुशी, कभी गम; जिल्हा परिषदेचे ५ गट व पंचायत समितीच्या १० गणांचे आरक्षण जाहीर

Triangular Contest in Rahuri: राहुरी तालुक्यात आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी राजकीय वर्तुळात वेग आला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महायुती, विरोधी महाविकास आघाडी तसेच स्थानिक शेतकरी विकास मंडळ, अशी तिरंगी लढत रंगण्याची शक्यता आहे.
Triangular contest brews in Rahuri after ZP and PS reservation announcement; leaders express mixed emotions.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-विलास कुलकर्णी

राहुरी: राहुरी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे ५ गट व पंचायत समितीच्या १० गणांचे आरक्षण आज जाहीर झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या एका सदस्याचा, तर पंचायत समितीच्या दोन माजी सभापतींचा पत्ता कट झाला आहे. तसेच पंचायत समितीच्या एका सदस्याला जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी बढतीची संधी आली आहे.

Ahmednagar
rahuri
district
Zilla Parishad
Maharashtra Politics
panchayat samiti

