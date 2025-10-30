अहिल्यानगर

MLA Amol Khatal: पर्यटनासाठी २ कोटींच्या कामांना मान्यता: आमदार अमोल खताळ; तालुक्याला नवचैतन्य मिळणार

tourism development : सर्व कामे प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत. मंदिर परिसरात आवश्यक सुविधा उभारणी, थीम-आधारित नियोजन, पायाभूत सुविधा सुदृढ करणे, स्वच्छता व्यवस्था, प्रवेशमार्ग सुधारणा आणि सौंदर्यीकरण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत संगमनेर तालुक्यातील विविध देवस्थाने आणि धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तब्बल २ कोटी रुपयांच्या पर्यटन अनुषंगिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

