MLA Amol Khatal: पर्यटनासाठी २ कोटींच्या कामांना मान्यता: आमदार अमोल खताळ; तालुक्याला नवचैतन्य मिळणार

संगमनेर : महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत संगमनेर तालुक्यातील विविध देवस्थाने आणि धार्मिक पर्यटन स्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तब्बल २ कोटी रुपयांच्या पर्यटन अनुषंगिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे..या निर्णयामुळे तालुक्यातील ग्रामीण आणि आध्यात्मिक पर्यटनाला नवचैतन्य मिळणार असल्याची माहिती आमदार अमोल खताळ यांनी दिली, तर पर्यटनमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर या कामांना हिरवा कंदील मिळाला आहे..ही सर्व कामे प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत. मंदिर परिसरात आवश्यक सुविधा उभारणी, थीम-आधारित नियोजन, पायाभूत सुविधा सुदृढ करणे, स्वच्छता व्यवस्था, प्रवेशमार्ग सुधारणा आणि सौंदर्यीकरण यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. शासनाने कामांची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी कठोर अटी घातल्या असून, निधीचा योग्य आणि वेळेत वापर होण्यावर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे..आमदार खताळ यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, पर्यटनमंत्री शंभूराजे देसाई, तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले. या कामामुळे तालुक्यातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे..तालुक्यातील मंदिरांमध्ये भाविकांची वाढती उपस्थिती लक्षात घेता उभारण्यात येणाऱ्या सुविधा या भाविक, पर्यटक आणि स्थानिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, रोजगारसंधी वाढतील आणि संगमनेर तालुका राज्याच्या धार्मिक व ग्रामीण पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे झळकणार आहे. श्रद्धास्थानांचे संवर्धन आणि आधुनिकीकरणासाठी मिळालेली ही प्रशासकीय मान्यता महत्त्वाची आहे.- अमोल खताळ, आमदार.मंदिरनिहाय निधीदेवकौठे: जगदंबा माता मंदिर ५० लाखतळेगाव: श्री बिरोबा मंदिर परिसर २० लाखगुंजाळवाडी: काशीविश्वेश्वर मंदिर २० लाखसोनोशी: वटमाई देवी मंदिर २० लाखकाकडवाडी: महालक्ष्मी माता मंदिर २० लाखसंगमनेर बुद्रुक: साळीवाडा परिसरातील खंडोबा मंदिर २० लाखलोहारे: श्री आवाजीनाथ बाबा देवस्थान २० लाखनिमज: श्री बिरोबा मंदिर परिसर १५ लाखधांदरफळ खुर्द : बिरोबा मंदिर परिसर १५ लाखएकूण निधी २ कोटी.