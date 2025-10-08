MLA Amol Khatal: नगरमध्ये सहकार विद्यापीठ स्थापन करा; आमदार अमोल खताळ; केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांची घेतली भेट

संगमनेर: गुजरात राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या गुजरात सहकार विद्यापीठाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, महाराष्ट्रातही सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यातील पहिले सहकार विद्यापीठ अहिल्यानगर जिल्ह्यात स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी केली. लोणी येथे आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत त्यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले. .MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.अहिल्यानगर जिल्ह्यात साखर, दूध, बँकिंग आणि कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्था प्रभावी कार्यरत असून, सहकार क्षेत्राच्या शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक उन्नतीसाठी येथे विद्यापीठ स्थापन होणे गरजेचे असल्याचे खताळ यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले..या प्रमुख मागणीबरोबर संगमनेर तालुक्याच्या विकासासाठीही त्यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या निवेदनात मांडल्या. त्यामध्ये नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गे न्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. हा प्रकल्प औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, सध्याच्या आराखड्यात संगमनेर शहराचा समावेश नाही; मात्र संगमनेर भौगोलिक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र असल्याने, याचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग सहापदरी करण्याबाबतही मागणी करण्यात आली. सध्या अनेक ठिकाणी केवळ दोन किंवा चार लेन आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघात व प्रवासात अडथळे निर्माण होत असल्याचेही निवेदनात नमूद केले..संगमनेर तालुका कृषी हब म्हणून विकसित होत असताना औद्योगिक व कृषी आधारित उपक्रमांमुळे कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. सहा हजार संघटित व असंघटित कामगार कार्यरत आहेत. त्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने संगमनेरात स्वतंत्र कामगार रुग्णालयाची आवश्यकता असून, तशी मागणीही करण्यात आली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश . ते म्हणाले, गुजरातमध्ये सहकार विद्यापीठ स्थापन होत असताना, महाराष्ट्रातही सहकार क्षेत्राच्या शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक विकासासाठी अशीच गरज आहे. जिल्ह्यात सहकाराची समृद्ध परंपरा असून, येथेच पहिले सहकार विद्यापीठ व्हावे, ही जनतेची आणि विकासाची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.