MLA Amol Khatal : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गेच व्हावा: आमदार अमोल खताळ; पाठपुरावा थांबणार नाही !

संगमनेर : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेर शहरातून व्हावा, ही माझी सुरवातीपासूनची ठाम भूमिका आहे. यासाठी मी केलेला पाठपुरावा कधीच थांबलेला नाही. संगमनेरच्या सर्वांगीण विकासाचा, भविष्यातील वाहतूक-सुविधांचा आणि उद्याच्या पिढ्यांच्या संधींचा हा अत्यंत निर्णायक विषय आहे. त्यामुळे या मुद्द्याकडे हलक्यात पाहणे म्हणजे संगमनेरच्या भवितव्याशी तडजोड करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट मत आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केले..अलीकडे प्रकल्पासंदर्भात 'जीएमआरटी'च्या तांत्रिक कारणांचा मुद्दा पुढे आला असला, तरी त्या कारणांचा संगमनेरवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम सरकारला देखील जाणवत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा तपासली जावी, यासाठी स्वतः पाठपुरावा करणार आहे. या निर्णयाचा संगमनेरच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याने हा प्रश्न अत्यंत जबाबदारीने पुढे नेत आहे, असेही खताळ यांनी सांगितले..संगमनेरच्या जनतेच्या अपेक्षा योग्य दिशेने पूर्ण होत नसतील, तर त्यांच्या पाठीशी न्याय मिळवून देणे माझे कर्तव्य आहे. रेल्वेमार्गाबाबतचा मुद्दा हा कोणाच्या विरोधाचा किंवा कोणाच्या बाजूने उभे राहण्याचा विषय नाही. हा विषय संपूर्ण संगमनेरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी केलेला संघर्ष आहे. या संघर्षात मी निगर्वीपणे, सातत्याने आणि ठामपणे माझ्या संगमनेरच्या जनतेसोबत उभा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. कोण काम करतो आणि कोण फक्त श्रेय घेतो, हे जनतेला चांगले कळते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. संगमनेरकरांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठीचा आमचा लढा पुढेही न थांबता सुरूच राहील..अलीकडे काही व्यक्ती ज्यांचे या रेल्वे प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष योगदान नसतानाही सोशल मीडियावर विविध पत्रे व्हायरल करून ही कामे आमच्यामुळे झाली, असे खोटे भासवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकांना दिशाभूल करण्यासाठी श्रेयासाठी धडपडणारा हा दिखाऊ कार्यक्रम अबाधित सुरू आहे. मात्र, संगमनेरची जनता सुज्ञ आहे.-अमोल खताळ, आमदार..