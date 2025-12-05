अहिल्यानगर

MLA Amol Khatal : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेरमार्गेच व्हावा: आमदार अमोल खताळ; पाठपुरावा थांबणार नाही !

Nashik Pune railway: खताळ यांनी सांगितले की, संगमनेरमार्गे रेल्वे झाली तर नाशिक–पुणे या दोन मोठ्या शहरांदरम्यानची प्रवासाची वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून व्यापार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. स्थानिक नागरिक, व्यापारी, आणि विद्यार्थ्यांनीही या मार्गासाठी मोठी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
MLA Amol Khatal

MLA Amol Khatal

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग संगमनेर शहरातून व्हावा, ही माझी सुरवातीपासूनची ठाम भूमिका आहे. यासाठी मी केलेला पाठपुरावा कधीच थांबलेला नाही. संगमनेरच्या सर्वांगीण विकासाचा, भविष्यातील वाहतूक-सुविधांचा आणि उद्याच्या पिढ्यांच्या संधींचा हा अत्यंत निर्णायक विषय आहे. त्यामुळे या मुद्द्याकडे हलक्यात पाहणे म्हणजे संगमनेरच्या भवितव्याशी तडजोड करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट मत आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Nashik
Ahmednagar
railway
MLA
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com