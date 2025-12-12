सुकेवाडी गांजा तस्करी प्रकरणीतील दोषींवर कठाेर कारवाई करा: आमदार अमोल खताळ आक्रमक, गृहराज्यमंत्री काय म्हणाले?

संगमनेर : संगमनेर शहर आणि परिसरात वाढता अमली पदार्थ पुरवठा, तस्करी आणि विक्रीच्या गंभीर प्रश्नावर आमदार अमोल खताळ यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जोरदार आवाज उठवला. सुकेवाडी येथे झालेल्या गांजा तस्करी प्रकरणावर लक्ष वेधत, या गुन्ह्यातील दोषींवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर दोषींवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहात दिले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.नाशिक विभागीय अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स आणि संगमनेर शहर पोलिसांनी सुकेवाडी येथे मोठी कारवाई करत तब्बल ४५६ किलो गांजा जप्त केला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी तुषार उत्तम पडवळ अद्याप पसार असून, त्याच्या घराजवळ उभ्या छोटा हत्ती टेम्पोमधून मोठ्या प्रमाणात गांजा आढळला. .या पार्श्वभूमीवर आमदार खताळ यांनी सांगितले की, संगमनेर शहर आणि ग्रामीण भागात अमली पदार्थांचा पुरवठा व विक्री करणाऱ्या टोळ्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष पोलिस पथक नेमावे. या अवैध धंद्यांना राजाश्रय कोण देत आहे, याचाही तपास करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी. गृहराज्यमंत्री कदम यांनीही या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई होईल, असे स्पष्ट केले. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.संगमनेरला अमली पदार्थ आणि ड्रग्समुक्त करण्यासाठी माझा प्रयत्न अखंड सुरू राहील. तरुण पिढी व्यसनापासून दूर रहावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. संगमनेरमध्ये अमली पदार्थ तस्करीला राजाश्रय कोणाचा आहे, हे जनतेला आता समजत आहे. आमच्या कार्यकाळात अशा प्रकारच्या कारवाया सातत्याने होत राहतील आणि यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. - अमोल खताळ, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.