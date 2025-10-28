अहिल्यानगर

MLA Amol Khatal: 'आमदार अमोल खताळांच्या भेटीने शेतकरी भारावले'; लोहारे-मिरपूर आठवडे बाजारास भेट; ग्रामस्थ, व्यापाऱ्यांशी संवाद

Amol Khatal’s Ground Connect: लोहारे-मिरपूर येथे दर रविवारी हा आठवडे बाजार भरविला जात आहे. परिसरातील शेतकरी आपला शेतीमाल थेट ग्राहकांना विक्रीसाठी आणतात. गावातच विक्रीची संधी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च आणि वेळेचा अपव्यय टळत असून, आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
MLA Amol Khatal interacting with farmers and traders during his visit to Lohare-Mirpur weekly market.

संगमनेर: ''...अन् थेट आमदारच आपल्या भेटीला आले!'' या आश्चर्यचकित भावनेने लोहारे-मिरपूर (ता. संगमनेर) परिसरातील शेतकरी अक्षरशः भारावून गेले. रविवारी भरविण्यात येणाऱ्या आठवडे बाजाराला आमदार अमोल खताळ यांनी अचानक भेट दिली आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला.

