Nagpur Winter Session: लोहमार्गप्रश्नी आमदार अमोल खताळ यांचे निदर्शन; हिवाळी अधिवेशनादम्यान अनोखे आंदोलन, मार्ग बदलल्याने विकास खुंटणार !

संगमनेर : 'नाशिक–पुणे रेल्वे संगमनेर मार्गे गेलाच पाहिजे' अशी ठाम भूमिका घेत आमदार अमोल खताळ यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादम्यान विधानभवना बाहेर अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. डोक्यावर फलक धरून आंदोलन केले. त्यांचे निदर्शन सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत 'नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचा संगमनेर -आळेफाटा मार्ग सोईस्कर नाही, त्यामुळे तो बदलत आहोत' असे वक्तव्य केले. या घोषणेमुळे संगमनेर तालुक्यात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. हा मार्ग बदलल्यास संपूर्ण तालुक्याचा विकास ठप्प होईल, असे खताळ यांनी सांगितले.नाशिक -पुणे रेल्वेमार्गाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून धुळखात आहे. संगमनेर तालुक्यातील अनेक गावांतून मार्ग जाणार असल्याने भूसंपादन पूर्ण झाले होते, स्थानिक नागरिकांनीही प्रकल्पाला पाठिंबा दिला होता. महारेलमार्फत या प्रकल्पात राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा आहे. अचानक मार्ग बदलून तालुक्याला दिलेला वळसा हा अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.मार्ग बदलण्यात कोणी अडथळा आणत असेल, तर त्याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभारू. विकासाला आडकाठी सहन करणार नाही. या संदर्भात त्यांनी आमदार शरद सोनवणे यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांच्यासह ज्यांचा हेतू शुद्ध आहे, अशा सर्वांना या आंदोलनात सामील करून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याविषयीचा मुद्दा ते अधिवेशनात जोरदारपणे मांडणार आहेत, तसेच यासाठी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन परिस्थितीची माहिती दिली आहे. पुढील टप्प्यात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रकल्पाचा मूळ मार्ग कायम ठेवण्याची मागणी सादर करणार आहेत. रेल्वेमार्गाच्या बदलामुळे भविष्यात कोणत्या राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडी घडणार, तसेच सरकारची भूमिका काय राहणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.