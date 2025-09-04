MLA Ashutosh Kale: जनतेची अडवणूक केल्यास याद राखा: आमदार आशुतोष काळे; योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवा

कोपरगाव: शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांत सर्वसामान्य नागरिकांची अडवणूक केली जात असून, काही शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पैशाची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. हा प्रकार गंभीर असून, सर्वसामान्य नागरिकांची कोणत्याही शासकीय कार्यालयात होणारी आर्थिक पिळवणूक सहन केली जाणार नाही, असा ईशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिला आहे..Solapur News:'पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढलेल्या व्यक्तीचा दोघांच्या मारहाणीत मृत्यू'; साेलापूर शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्याच्या चबुतऱ्यावर चढला अन्...आमदार आशुतोष काळे यांनी म्हटले की, शासनाच्या कल्याणकारी योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचायला हव्यात. पण या प्रक्रियेत नागरिकांचे आर्थिक शोषण होता कामा नये. नागरिकांना देण्यात येणारी शासकीय सेवा पारदर्शक, जलद आणि लोकाभिमुख असली पाहिजे. नागरिकांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे ठरलेल्या शासकीय नियमानुसार वेळेत दिली गेली पाहिजे. वेळेच्या अगोदर कोणताही नागरिक कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याकडे कागदपत्रांची मागणी करीत नाही. .मात्र आर्थिक हव्यासापोटी जर सर्व सामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जात असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. शासकीय यंत्रणेला जाब विचारणारे कोणी नाही, असे समजता कामा नये. मी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर नजर ठेवून आहे. त्यामुळे कोणीही अधिकारी चुकीचे काम करताना आढळल्यास त्या अधिकाऱ्याला होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल..Sangamner News:'संगमनेर तालुक्यात घरकुलांसाठी आदिवासींचा मोर्चा'; ग्रामसेवकाची बदली, पाण्यासह विविध मागण्यांसाठी ग्रामस्थ संतप्त .शासनच्या योजना संबंधित सर्व सामान्य गरजू जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत हा शासनाचा मुख्य उद्देश असतो. मात्र या उद्देशाला काही शासकीय अधिकारी हरताळ फासून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. अशा अधिकाऱ्यांना मी सोडणार नाही, हे सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. तुम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आहात, मालकी हक्क गाजवण्यासाठी नाही. जनतेने भरलेल्या कराच्या पैशातून सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांचे पगार होतात, याची जाणीव ठेवून जनतेच्या खिशात हात घालण्याचा प्रयत्न करू नका. यापुढे कोणत्याही कार्यालयात जर कोणत्याही नागरीकांचे काम अडवलं, पैसे मागितले तर त्याचे परिणाम वाईट होतील असा निर्वाणीचा ईशारा आमदार काळे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.