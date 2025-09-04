अहिल्यानगर

MLA Ashutosh Kale: जनतेची अडवणूक केल्यास याद राखा: आमदार आशुतोष काळे; योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवा

Ashutosh Kale’s Strong Message:शासनच्या योजना संबंधित सर्व सामान्य गरजू जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत हा शासनाचा मुख्य उद्देश असतो. मात्र या उद्देशाला काही शासकीय अधिकारी हरताळ फासून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. अशा अधिकाऱ्यांना मी सोडणार नाही.
Updated on

कोपरगाव: शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांत सर्वसामान्य नागरिकांची अडवणूक केली जात असून, काही शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पैशाची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. हा प्रकार गंभीर असून, सर्वसामान्य नागरिकांची कोणत्याही शासकीय कार्यालयात होणारी आर्थिक पिळवणूक सहन केली जाणार नाही, असा ईशारा आमदार आशुतोष काळे यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.

