MLA Hemant Ogle: हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्या; आमदार हेमंत ओगलेंकडून मुख्यमंत्र्यांकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

MLA Hemant Ogle Demands ₹50,000 Relief Per Hectare: संकटाची गंभीरता वाढवणारी घटना म्हणजे दवणगाव येथील तरुण शेतकरी प्रकाश खपके यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे पीक कर्जाचा धसका घेवून केलेली आत्महत्या होय. ही घटना संपूर्ण मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर: सततच्या पावसामुळे श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी तत्काळ आर्थिक साहाय्याशिवाय अडचणीत आला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक नजरेसमोर पाण्यात सडत आहे. घरांची पडझड झाली आहे. शेतकरी मानसिक तणावाखाली आले आहेत. या गंभीर परिस्थितीत आमदार हेमंत ओगले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

