MLA Hemant Ogle: हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्या; आमदार हेमंत ओगलेंकडून मुख्यमंत्र्यांकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

श्रीरामपूर: सततच्या पावसामुळे श्रीरामपूर-राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी तत्काळ आर्थिक साहाय्याशिवाय अडचणीत आला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक नजरेसमोर पाण्यात सडत आहे. घरांची पडझड झाली आहे. शेतकरी मानसिक तणावाखाली आले आहेत. या गंभीर परिस्थितीत आमदार हेमंत ओगले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई येथे भेट घेऊन तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे..ओगले यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या पंधरा दिवसांपासून मतदारसंघात अतिवृष्टी झाली असून, त्यामुळे कपाशी, सोयाबीन, मका, कांदा, भाजीपाला, तसेच जनावरांच्या घासपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नदी व ओढ्यांच्या काठची शेती खरडून गेली आहे. अनेक ठिकाणी सौरकृषिपंप वाहून गेले आहेत. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे घरांचीही पडझड झाली आहे..संकटाची गंभीरता वाढवणारी घटना म्हणजे दवणगाव येथील तरुण शेतकरी प्रकाश खपके यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे पीक कर्जाचा धसका घेवून केलेली आत्महत्या होय. ही घटना संपूर्ण मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.ओगले यांनी म्हटले की, सध्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. मात्र, सरसकट पंचनामे करून दिवाळीपूर्वी मदत जाहीर करणे गरजेचे आहे, तसेच कर्जमाफी व्हावी.