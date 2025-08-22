MLA Kashinath Date: अतिवृष्टीग्रस्तांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी: आमदार काशिनाथ दाते; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घेतली भेट

टाकळी ढोकेश्वर: पारनेर-अहिल्यानगर विधानसभा मतदारसंघातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या रस्ते, पूल, बंधारे, तलाव व इतर नुकसानीबाबत आपत्ती निवारण निधीतून मदत देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आमदार काशिनाथ दाते यांनी केली आहे..CM Devendra Fadnavis: ‘कन्हैया अॅग्रो’ने सामाजिक जबाबदारी जपली: देवेंद्र फडणवीस; मुख्यमंत्री सहायता निधीला ११ लाखांचा निधी .या मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री पवार व मदत पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांना दिले आहे. या प्रस्तावानुसार विविध विभागांकडून एकूण ११७ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. .यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन, तसेच जलसंपदा विभागाचाही समावेश आहे..Success Story; 'चैतन्य कोते कष्टाच्या जाेरावर झाला नेव्ही अधिकारी'; आईचे स्वप्न केलं साकार, मुलाच्या शिक्षणासाठी दागिने ठेवले गहाण.राज्यात जिथे जिथे अतिवृष्टी झाली आहे, त्या सर्व प्रस्तावांचे परीक्षण करण्यात येत असून लवकरच मदत निधी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्तांना मदत करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भूमिका आहे.- काशिनाथ दाते, आमदार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.