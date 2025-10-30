अहिल्यानगर

MLA Kashinath Date: कान्हूर, पारनेर मंडलाविषयी आढावा घेणार: आमदार काशिनाथ दाते; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली भेट

Kashinath Date Meets Deputy CM Ajit Pawar: मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आमदार काशिनाथ दाते यांनी या नुकसान भरपाई मिळणेबाबत निवेदन दिले. पारनेर तहसीलअंतर्गत तालुक्यात एकूण १२ महसूल मंडळे आहेत. यापैकी १० महसूल मंडळे अतिवृष्टी निकषात बसून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत आहे.
MLA Kashinath Date meets Deputy CM Ajit Pawar; discusses development plans for Kanhur-Parner Mandal.

MLA Kashinath Date meets Deputy CM Ajit Pawar; discusses development plans for Kanhur-Parner Mandal.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी ढोकेश्‍वर: पारनेर व कान्हूर पठार मंडळातील शेतकऱ्यांचे शेतीपिकांचे नुकसान होऊनही राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांमुळे भेटत नसलेल्या नुकसान भरपाईबाबत आढावा घेवून उचित निर्णय घेणार आसल्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार काशिनाथ दाते यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Ahmednagar
MLA
Development
parner
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com