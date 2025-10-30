MLA Kashinath Date: कान्हूर, पारनेर मंडलाविषयी आढावा घेणार: आमदार काशिनाथ दाते; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली भेट

टाकळी ढोकेश्वर: पारनेर व कान्हूर पठार मंडळातील शेतकऱ्यांचे शेतीपिकांचे नुकसान होऊनही राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांमुळे भेटत नसलेल्या नुकसान भरपाईबाबत आढावा घेवून उचित निर्णय घेणार आसल्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याची माहिती आमदार काशिनाथ दाते यांनी दिली..मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आमदार काशिनाथ दाते यांनी या नुकसान भरपाई मिळणेबाबत निवेदन दिले. पारनेर तहसीलअंतर्गत तालुक्यात एकूण १२ महसूल मंडळे आहेत. यापैकी १० महसूल मंडळे अतिवृष्टी निकषात बसून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत आहे. तथापि, पारनेर व कान्हूर पठार महसूल मंडळे तांत्रिक कारणास्तव एका दिवशी ६५ मिलिमीटर पर्जन्यमानाची नोंद नसल्याने निकषात समाविष्ट झालेली नाहीत; परंतु तालुक्याचा एकूण सरासरी पर्जन्यमान २१३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून, या दोन्ही मंडळांमध्येही शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..महसूल व कृषी विभागाकडून पाहणी व पंचनामे पूर्ण करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शिफारशीने या दोन्ही महसूल मंडळांचा विचार करण्याचा प्रस्तावही शासनाकडे सादर केला आहे. इतर मंडळातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच मंजुरी देऊन नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.- काशिनाथ दाते, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.