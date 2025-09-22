MLA Monica Rajale: नुकसानीची माहिती प्रशासनाला द्यावी: आमदार मोनिका राजळे; पूरग्रस्तांनी खचून जाऊ नये

अमरापूर: महापूरामुळे झालेल्या मालमत्तेचे व शेतीच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. या नैसर्गिक संकटाचा सामना सरकार, प्रशासन व नागरिक यांच्या समन्वयाने अधिक व्यवस्थितपणे करता येईल. नागरिकांनी खचून न जाता झालेल्या नुकसानीची माहिती प्रशासनाला द्यावी, अशा शब्दात आमदार मोनिका राजळे यांनी पूरग्रस्तांना धीर दिला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .शेवगाव तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या भागाची आमदार मोनिका राजळे यांनी रविवार (ता.२१) पाहणी केली. यावेळी त्या नागरिकांशी संवाद साधताना बोलत होत्या. यावेळी प्रांताधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार आकाक्ष दहाडदे, कृषी अधिकारी अंकुश जोगदंड, सचिन भाकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रल्हाद पाठक, पाटबंधारे विभागाचे पाटील, महेश फलके, बापूसाहेब पाटेकर, उमेश भालसिंग, गणेश रांधवणे, भीमराज सागडे, सुनील होडशीळ आदी गावातील नागरिक उपस्थित होते..तालुक्यातील वरुर बुद्रुक व खुर्द, भगूर, खामगाव जुने, जोहरापूर, वडुले बुद्रुक, लोळेगाव, सामनगाव, मळेगाव-शे, आखतवाडे, आपेगाव, ढोरजळगाव, मलकापूर, ढोरजळगाव-ने , निंबेनांदूर, वाघोली, वडुले खुर्द, आव्हाणे बुद्रुक व खुर्द व अमरापूर आदी गावातील ढोरा, नांदणी, सकुळा आदी नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून समक्ष पाहणी केली. यावेळी उपस्थित असलेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांनी आमदार राजळे यांच्या समोर समस्यांचा पाढा वाचून दाखवला. मोठा खर्च करून घेतलेली पिके, उभारलेला संसार, नैसर्गिक संकटांनी क्षणार्थात होत्याचे नव्हते झाले. पाहणी दरम्यान महसूल विभाग, कृषी विभाग, महावितरण, लघुपाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, जलसंधारण विभाग, पाटबंधारे विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.नैसर्गिक संकट कायमचार दिवसांपूर्वी आलेल्या महापूरातून अद्याप कुठलेच ग्रामस्थ सावरू शकलेले नाहीत. सर्वत्र चिखल, वाहून गेलेले पिके, मालमत्तेची झालेली प्रचंड हानी यामुळे सर्वजण हवालदील झालेले असतानाच दोन दिवसांपासून अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. त्यामुळे एकाच वेळी शेतकरी व नागरिक असंख्य संकटांना सामोरे जात आहे. या पाहणी दौऱ्यातून तातडीने आर्थिक मदत मिळण्याची गरज असल्याची सार्वत्रिक भावना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.