अहिल्यानगर

MLA Monica Rajale: नुकसानीची माहिती प्रशासनाला द्यावी: आमदार मोनिका राजळे; पूरग्रस्तांनी खचून जाऊ नये

Administration Needs Damage Details: नैसर्गिक संकटाचा सामना सरकार, प्रशासन व नागरिक यांच्या समन्वयाने अधिक व्यवस्थितपणे करता येईल. नागरिकांनी खचून न जाता झालेल्या नुकसानीची माहिती प्रशासनाला द्यावी, अशा शब्दात आमदार मोनिका राजळे यांनी पूरग्रस्तांना धीर दिला.
MLA Monika Rajale appeals to flood victims to submit damage details to administration for timely relief.

MLA Monika Rajale appeals to flood victims to submit damage details to administration for timely relief.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरापूर: महापूरामुळे झालेल्या मालमत्तेचे व शेतीच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू. या नैसर्गिक संकटाचा सामना सरकार, प्रशासन व नागरिक यांच्या समन्वयाने अधिक व्यवस्थितपणे करता येईल. नागरिकांनी खचून न जाता झालेल्या नुकसानीची माहिती प्रशासनाला द्यावी, अशा शब्दात आमदार मोनिका राजळे यांनी पूरग्रस्तांना धीर दिला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
administration
MLA
district
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com