MLA Rohit Pawar: तातडीने रस्ते, पूल दुरुस्तीचे आदेश; आमदार रोहित पवार शेतकऱ्यांच्या बांधावर, 'जामखेड तालुक्यातील पिके गेली वाहून

जामखेड: आमदार रोहित पवारांनी बुधवारी (ता.२४) दुसऱ्या दिवशी पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी नुकसानीची पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.तालुक्यात झालेल्या अवकाळी व मुसळधार पावसाने शेतातील उभ्या पिकांतून पाणी वाहून गेले, माती खरवडून गेलीय, धान्य व घरातील वस्तू चिखलात पुरल्या आहेत. रस्ते, पूल, बंधारे व विजेच्या सुविधा कोसळून नागरिकांची प्रचंड नुकसान झाले आहे. दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी जवळा येथील सीनावरील बंधाऱ्याची पाहणी केली. येथेच बंधाऱ्यालगतचे शेतकरी कानिफ राऊत यांची एक एकर जमीन पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या जमिनीची पाहणी पवार यांनी केली.यावेळी जवळा गावालगतच्या नांदणी (कवतुका) नदीवर जाऊन त्यांनी पूरपरिस्थितीची पाहणी केली. सोनेगाव येथील बंधारा, शेतातील पीक, पुलाचा वाहून गेलेला भराव येथील नुकसानीसह वंजारवाडी, तरडगाव, खर्डा, जायभायवाडीला प्रत्यक्ष भेट दिली. तालुक्यातील जवळके, बावी, बोर्ला, जवळा गावांत विजेचे पोल कोसळून वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. रस्ते आणि पूल उद्ध्वस्त झाले आहेत. या संदर्भात प्रशासनाशी संपर्क साधून तातडीने दुरुस्तीचे आदेश आमदार पवारांनी दिले. राजुरी, धनेगाव, बांधखडक गावांत भेटीदरम्यान पिके वाहून जाणे, माती खरवडणे, अतिवृष्टीमुळे घरातील धान्य-भांडी व वस्तूंचे नुकसान झालेले चित्र होते.संकटात मदतीचा हातअतिवृष्टीमुळे पुराच्या पाण्याने घरात शिरलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आमदार पवारांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत किराणा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. हा अडचणीचा काळ आहे. ज्यांच्या घरात पाणी घुसले, ज्यांचे नुकसान झाले, त्या प्रत्येक कुटुंबाला शक्य ते सहकार्य करा, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.