अहिल्यानगर

MLA Rohit Pawar: तातडीने रस्ते, पूल दुरुस्तीचे आदेश; आमदार रोहित पवार शेतकऱ्यांच्या बांधावर, 'जामखेड तालुक्यातील पिके गेली वाहून

Jamkhed Farmers Face Crop Loss: आमदार रोहित पवार यांनी जवळा येथील सीनावरील बंधाऱ्याची पाहणी केली. येथेच बंधाऱ्यालगतचे शेतकरी कानिफ राऊत यांची एक एकर जमीन पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या जमिनीची पाहणी पवार यांनी केली.
Jamkhed Farmers Face Crop Loss; MLA Rohit Pawar Visits Fields and Directs Repairs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामखेड: आमदार रोहित पवारांनी बुधवारी (ता.२४) दुसऱ्या दिवशी पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी नुकसानीची पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

