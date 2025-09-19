अहिल्यानगर

MLA Rohit Pawar: सर्वसामान्यांना त्रास दिल्यास गय नाही: आमदार रोहित पवार; आपण जनसेवक आहोत विसरु नका, तीन हजार परत करायला लावले

MLA Rohit Pawar Ensures ₹3000 Refund: तालुक्यातील विविध विकास कामांना गती देणे आणि जनतेच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी आमदार पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जत पंचायत समितीची वार्षिक आमसभा उत्साहात पार पडली. यावेळी आमदार रोहित पवार बाेलत हाेते.
mla rohit pawar
mla rohit pawarSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्जत: चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करू, परंतु सर्वसामान्य जनतेला त्रास दिला, तर गय केली करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आमदार रोहित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. आपण जनसेवक आहोत, याचा विसर पडू देऊ नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला. कर्जत येथील पंचायत समितीच्या वार्षिक आमसभेत ते बोलत होते.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Rohit Pawar
MLA
Warning
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com