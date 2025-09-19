MLA Rohit Pawar: सर्वसामान्यांना त्रास दिल्यास गय नाही: आमदार रोहित पवार; आपण जनसेवक आहोत विसरु नका, तीन हजार परत करायला लावले

कर्जत: चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करू, परंतु सर्वसामान्य जनतेला त्रास दिला, तर गय केली करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आमदार रोहित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. आपण जनसेवक आहोत, याचा विसर पडू देऊ नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला. कर्जत येथील पंचायत समितीच्या वार्षिक आमसभेत ते बोलत होते. .तालुक्यातील विविध विकास कामांना गती देणे आणि जनतेच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी आमदार पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जत पंचायत समितीची वार्षिक आमसभा उत्साहात पार पडली. या आमसभेत आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, कृषी, महसूल, पाणीपुरवठा, पोलिस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालकल्याण, घरकुल योजना, तसेच समाजकल्याण अशी सर्व शासकीय विभागांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या आमसभेत महसूल, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, पोलिस आदी विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या सभेला नागरिकांनी हजेरी लावली होती..तीन हजार परत करायला लावलेलम्पी रोगाने मृत्यू झालेल्या गाईचा पंचनामा करण्यासाठी पशुसंवर्धन विकास विभागाच्या अधिकाऱ्याने तीन हजार रुपये घेतल्याची तक्रार एका शेतकऱ्याने आमसभेत केली. आमदार पवार यांनी त्या अधिकाऱ्याला सभेत उपस्थित करून कठोर शब्दांत याबाबतचा जाब विचारला आणि तातडीने शेतकऱ्याकडून घेतलेले तीन हजार रुपये परत करण्यास सांगितले. आमदारांच्या या कृतीचे उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.