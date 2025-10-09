MLA Shivaji Kardile: शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत: आमदार शिवाजी कर्डिले; पंचनामे करण्याचे काम वेगात

अहिल्यानगर: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्परता दाखवून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच निधी वर्ग करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मदत मिळेल, अशी माहिती आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .भाजपच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत कर्डिले यांच्यासमवेत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष (दक्षिण) दिलीप भालसिंग, जिल्हा सहचिटणीस चंद्रशेखर खरमटे, विश्वनाथ कोरडे तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते. कर्डिले म्हणाले की, केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने राज्य सरकारला अनेक निर्णय घेणे अगदी सोपे जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शेतकऱ्यांसाठी सर्वतोपरी मदतीच्या सूचना केल्या आहेत. महायुती सरकारने कायम शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. .पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी सर्व पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले. वेळप्रसंगी हेलिकॉप्टरचा वापर करून लोकांचे प्राण वाचविले. सर्व नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे संबंधित गावांत पंचनामे होऊन अहवाल तातडीने सरकारला पाठविण्यात आले आहेत. अजूनही पंचनामे सुरू आहेत. यापूर्वी झालेल्या पंचनाम्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना निधी दिवाळीपूर्वीच त्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल. यापुढील पंचनाम्यांचाही निधी लवकर मिळेल..या व्यतिरिक्त ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आधार असलेली जनावरे, कोंबड्या, शेळ्या यांच्या नुकसानीचीही मदत तातडीने देण्यात येणार आहे. ज्यांची शेती खरवडून गेली आहे, त्यांना हेक्टरी रोख स्वरूपात व शेतीसाठी रोहयोअंतर्गत तीन लाख, अशी एकूण साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत सरकार मदत करणार आहे. जनावरांचे गोठे, नष्ट झालेली घरे, अंशतः पडझड झालेली घरे, दुकानदार यांनाही सरकार मदत देणार आहे. या व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबविण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.नव्याने उभे करणारमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये. त्यांना नव्याने उभे करण्याचे काम सरकार करेल. यापूर्वीच्या सर्व मदतीपेक्षा या वर्षी दिलेले पॅकेज हे सर्वांत मोठे आहे. शेतकऱ्यांच्या दुःखात सरकार कायम सहभागी होऊन मदत करीत आहे. यापुढेही अडचणीतील सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे, अशी माहिती आमदार कर्डिले यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.