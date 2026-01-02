धक्कादायक! मनसेचे दोन उमेदवार बेपत्ता, राज ठाकरे पोलिसांच्या संपर्कात, नेमकं काय घडतंय?

मनपा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. मात्र, त्यापू्र्वी अहिल्यानगरमधून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील मनसेचे दोन उमेदवार बेपत्ता असल्याचं सांगण्यात येत आहे. प्रभाग क्रमांक १७ मधील राहुल जाधव आणि अंबरनाथ भालसिंग अशी गायब झालेल्या उमेदवारांची नावे आहेत. या उमेदवारांचा शोध घेतला जात असून त्यांच्याशी अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. दरम्यान, याबाबत अद्याप पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. .राज्यातील २९ मनपाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यात अहिल्यानगरचाही समावेश आहे. अहिल्यानगरमध्ये ६८ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. सर्वच पक्षाचे उमेदवार जोरदार तयारी करत आहेत. मनपा निवडणुकीत अर्ज माघारी घेण्याच्या पहिल्या दिवशी २८ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घेतले आहेत. त्यामुळे ४४९ उमेदवार रिंगणात आहेत. अशातच आता मनसेचे दोन उमेदवार बेपत्ता झाल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..मनसेच्या पदाधिकाऱ्याला मारहाण, भाजप आमदाराची मागायला लावली माफी; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं खळबळ.यासंदर्भात मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. ''केडगावचा इतिहास हा रक्तरंजित आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाकडे लक्ष ठेऊन आहोत. तसेच मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे देखील पोलीस प्रशासनाशी संपर्कात आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच ही मनसे असून आमच्या अंगावर याल तर आम्ही शिंगावर घेऊ, असाही इशारा डफळ यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.