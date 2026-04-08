Jamkhed Water: मोहरी तलाव दुरुस्तीचा मुद्दा ऐरणीवर; रोहित पवारांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीची सूचना!

खर्डा: जामखेड तालुक्याचा जीवनदायी ठरलेला मोहरी लघू पाटबंधारे प्रकल्प सध्या गंभीर अवस्थेत असताना आमदार रोहित पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर यांनी ठोस पुढाकार घेत हा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे..खर्डा सारख्या गावांसह तब्बल दहा गावांचा पाणीपुरवठा या तलावावर अवलंबून असून, दुष्काळात तालुक्याची तहान भागवणारा हा प्रमुख स्रोत आहे. बालाघाटाच्या डोंगररांगांनी वेढलेल्या या प्रकल्पामुळे कमी पावसातही पाणी साठते व तेलंगशी, जायभायवाडी, तसेच मोहरी, खर्डा, गवळवाडी परिसरातील शेतीला मोठा आधार मिळतो. .गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे तलावाच्या मुख्य भरावाची भिंत वाहून गेल्यानंतर आमदार पवार यांनी शासकीय मदतीची वाट न पाहता मशीन व जेसीबीच्या साहाय्याने भगदाड बुजवण्याचे काम सुरू केले होते; परंतु तांत्रिक अडचणी सांगत अधिकाऱ्यांनी हे काम थांबवले होते..या गंभीर परिस्थितीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे लक्षात घेऊन विजयसिंह गोलेकर यांनी आमदार पवार यांना निवेदन देत प्रश्न मांडला. यावर तातडीने प्रतिसाद देत आमदार पवार यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून कार्यवाहीची मागणी केली.