अहिल्यानगर

Ahilyanagar Rain update: 'शेवगाव, श्रीगोंदे, कर्जत तालुक्यांना झोडपले'; नदीमाय आली अंगणात, अनेक कुटंबाची घरेदारे, गेली पाण्याखाली

Heavy Rain Batters Shevgaon: सकुळा नदीचे पाणी अमरापूर येथील, तर नांदणी नदीचे पाणी भगूर पुलावरून वाहत असल्याने शेवगाव- तिसगाव वाहतूक बंद होती. ढोरा नदीचे पाणी ढोरजळगाव येथील, तर नांदणी नदीचे पाणी वडुले येथील पुलावरून वाहत असल्याने शेवगाव - पांढरीपूल रस्ता देखील दिवसभर वाहतुकीस बंद होता.
Shevgaon, Shrigonda and Karjat battered by floods; river waters submerge homes, families displaced.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरापूर : गर्भगिरी डोंगररांगेत रविवारी रात्री व पहाटे झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसाने वृध्दा, ढोरा, नांदणी, सकुळा नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. त्यामुळे वाघोली, वडुले, ढोरजळगाव, आपेगाव, आखतवाडे, मळेगाव, सामनगाव येथील रहिवाशी वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. गावातील अनेक कुटंबाची घरेदारे, संसारोपयोगी साहित्य, धान्य, जनावरे पाण्याखाली गेले.

Ahmednagar
rain
Monsoon
karjat
district
rain damage crops
rainy session
shrigonda
flood hit villages

