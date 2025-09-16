Ahilyanagar Rain update: 'शेवगाव, श्रीगोंदे, कर्जत तालुक्यांना झोडपले'; नदीमाय आली अंगणात, अनेक कुटंबाची घरेदारे, गेली पाण्याखाली

अमरापूर : गर्भगिरी डोंगररांगेत रविवारी रात्री व पहाटे झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसाने वृध्दा, ढोरा, नांदणी, सकुळा नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली. त्यामुळे वाघोली, वडुले, ढोरजळगाव, आपेगाव, आखतवाडे, मळेगाव, सामनगाव येथील रहिवाशी वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. गावातील अनेक कुटंबाची घरेदारे, संसारोपयोगी साहित्य, धान्य, जनावरे पाण्याखाली गेले. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.सर्वाधिक नुकसान वृध्दा नदीचे पाणी वाघोली येथील गावठाण व विविध वस्तीत शिरल्याने तो परिसर जलमय झाला आहे. आपेगाव येथील एक गाय ढोरा नदीत वाहून गेल्याची माहिती आहे. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थ व प्रशासनाने केलेल्या मदतीमुळे जीवितहानी झाली नाही. सकुळा नदीचे पाणी अमरापूर येथील, तर नांदणी नदीचे पाणी भगूर पुलावरून वाहत असल्याने शेवगाव- तिसगाव वाहतूक बंद होती. ढोरा नदीचे पाणी ढोरजळगाव येथील, तर नांदणी नदीचे पाणी वडुले येथील पुलावरून वाहत असल्याने शेवगाव - पांढरीपूल रस्ता देखील दिवसभर वाहतुकीस बंद होता. .त्यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले. गर्भगिरी डोंगररांगेतील वृध्देश्वर, मढी, मायंबा, करंजी या परिसरात काल रविवारी रात्री व पहाटे ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. त्यामुळे वृध्दा, ढोरा नद्यासह असंख्य ओढ्या-नाल्यांना मोठा महापूर आला. सोमवारी सकाळी दहापासून या नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडून नदीकाठच्या गावातील रहिवाशी वस्त्यांमध्ये, शेतामध्ये पाणी शिरले. घरेदारे, जनावरांचे गोठे, कांदाचाळीमध्ये पाणी शिरल्याने संसारोपयोगी साहित्य, जनावरे, धान्य, साठवलेला कांदा, चारा यांसह कपाशी, तूर, ऊस, कांदा पिकांचे नुकसान झाले. .अनपेक्षित आणि मोठ्या प्रवाहाचे पाणी अनेक वस्त्यांमध्ये नागरिकांनी जीव वाचवण्यास प्राधान्य झाल्याने इतर मालमत्तेची अपरिमित हानी टाळता आली नाही. सर्वाधिक नुकसान वाघोली येथे झाले. गावठाण हद्दीसह पुराचे पाणी कुरणवस्ती, सानटवस्ती, पवारवस्ती येथे शिरले. सरपंच सुश्मिता भालसिंग व उमेश भालसिंग यांनी तातडीने मदतकार्य राबवत येथील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवले. वृध्दा नदीचे पाणी पुढे ढोरा नदीत गेल्याने ढोरजळगाव येथील पाटेकर, शेख, लांडे वस्ती येथील घरात शिरले. नगर रस्त्यावरील दुकानात देखील पाणी शिरले. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.आखतवाडे येथील उगलेवस्ती, गाढेवस्ती, सामनगाव येथील देवढेवस्ती या रहिवाशी भागात शिरले. नांदणी नदीमुळे वडुले, भगूर गावातील म्हस्के, साबळे वस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. सकुळा नदीमुळे अमरापूर येथील काळुसे वस्ती, बोरुडे वस्ती येथे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. शहाजापूर येथील शिंदे वस्तीचा संपर्क तुटला. नदीकाठच्या शेतातील सर्वच पिके व जमिनी वाहून गेल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सायंकाळी पाचनंतर पाणी कमी होऊन जनजीवन पूर्वपदावर आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.