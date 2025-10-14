अहिल्यानगर

Jamkhed Reservation: 'जामखेडमध्ये इच्छुकांची संख्या वाढणार'; जिल्हा परिषदेचे तीन गट, पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण जाहीर..

Political Activity Intensifies in Jamkhed: जामखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे तीन आणि पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण जाहीर झाले. तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांनी याबाबतचे आरक्षण जाहीर केले.
Political activity rises in Jamkhed after 3 ZP and 6 PS divisions are reserved; more aspirants expected.

Political activity rises in Jamkhed after 3 ZP and 6 PS divisions are reserved; more aspirants expected.

सकाळ वृत्तसेवा
-संतराम सूळ

जामखेड: तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे तीन गट आणि पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण सोमवारी (ता.१३) जाहीर झाले. तालुक्यातील तिन्ही गटांत इच्छुकांची संख्या वाढणार असल्याचे चित्र आहे. जामखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे तीन आणि पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण जाहीर झाले. तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांनी याबाबतचे आरक्षण जाहीर केले. यावेळी तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे, नायब तहसीलदार प्रदीप पांडुळे, सचिन आगे उपस्थित होते.

Ahmednagar
jamkhed
district
Zilla Parishad
Maharashtra Politics
panchayat samiti

