Jamkhed Reservation: 'जामखेडमध्ये इच्छुकांची संख्या वाढणार'; जिल्हा परिषदेचे तीन गट, पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण जाहीर..

-संतराम सूळजामखेड: तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे तीन गट आणि पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण सोमवारी (ता.१३) जाहीर झाले. तालुक्यातील तिन्ही गटांत इच्छुकांची संख्या वाढणार असल्याचे चित्र आहे. जामखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे तीन आणि पंचायत समितीचे सहा गणांचे आरक्षण जाहीर झाले. तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात प्रांताधिकारी नितीन पाटील यांनी याबाबतचे आरक्षण जाहीर केले. यावेळी तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे, नायब तहसीलदार प्रदीप पांडुळे, सचिन आगे उपस्थित होते..जामखेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या तीन गटांत पडलेले आरक्षण असे, जवळा गट – नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव आहे, तर जिल्हा परिषदेचा खर्डा आणि साकत गट सर्वसाधारण आरक्षण आहे. पंचायत समितीच्या सहा गणाचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे, जवळा गण अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव, अरणगाव गण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, दिघोळ गण सर्वसाधारण महिला, साकत गण सर्वसाधारण, शिऊर गण सर्वसाधारण, तर खर्डा गण सर्वसाधारण राखीव आरक्षण जाहीर झाले आहे..अनुसूचित जातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या निर्वाचन गणापासून उतरत्या क्रमाने पंचायत समितीच्या सर्व गणांमधील अनुसूचित जाती लोकसंख्या याप्रमाणे. १) जवळा गण - ३१२२ लोकसंख्या, २) खर्डा गण - २७५१ लोकसंख्या,३) अरणगाव गण - २६५२ लोकसंख्या ४) दिघोळ गण - २६२७ लोकसंख्या, ५) साकत गण - २६२४ लोकसंख्या, ६) शिऊर गण - २२९० लोकसंख्या.चक्रानुक्रमासाठी पहिलीच निवडणूकराज्य शासनाने फिरते आरक्षण पद्धत रद्द करत, लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी आरक्षण निश्चित करून, होणारी ही पहिलीच निवडणूक समजले जाणार असणार आहे. पंचायत समितीच्या जवळा गणात अनुसूचित जाती लोकसंख्या अन्य गणांच्या तुलनेत जास्त असल्याने जवळा गणाला सलग दुसऱ्यांदा अनुसूचित जाती आरक्षण जाहीर झाले. सन २०१७ च्या निवडणुकीत जवळा गणात अनुसूचित जाती हेच आरक्षण होते.