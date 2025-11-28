अहिल्यानगर

श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्..

Fatal Tractor Mishap in Shrigonda: श्रीगोंदे तालुक्यात रविवारी सकाळी घडलेल्या भीषण अपघाताने परिसर अक्षरशः हादरून गेला. शेतमजुरीसाठी जात असताना ट्रॅक्टरचा ताबा सुटून वाहन उलटल्याने दोन चिमुकल्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत मुलांची आई आणि तिची लहान मुलगी गंभीर जखमी झाली असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Tragedy in Ukkadgaon: Two Children Killed After Tractor Overturns

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीगोंदे : जनावरांना चारा आणण्यासाठी गेलेल्या महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटल्याने त्याच्या खाली दबून तिच्या दोन चिमुकल्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना श्रीगोंदे तालुक्यातील उक्कडगाव येथे बुधवारी (ता.२६) सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेत ट्रॅक्टर चालविणारी महिला आणि तिची लहान मुलगी गंभीर जखमी झाले आहेत.

