श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्..

श्रीगोंदे : जनावरांना चारा आणण्यासाठी गेलेल्या महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटल्याने त्याच्या खाली दबून तिच्या दोन चिमुकल्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना श्रीगोंदे तालुक्यातील उक्कडगाव येथे बुधवारी (ता.२६) सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेत ट्रॅक्टर चालविणारी महिला आणि तिची लहान मुलगी गंभीर जखमी झाले आहेत..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...प्राप्ती किरण महाडिक (वय १०), शिवांश किरण महाडिक (वय ४) अशी मृत चिमुकल्यांची नावे आहेत, तर कावेरी किरण महाडिक (वय ३५) आणि क्रांती किरण महाडिक, असे जखमी झालेल्या माय-लेकींची नावे आहेत..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीगोंदे तालुक्यातील उक्कडगाव येथील कावेरी किरण महाडिक या जनावरांचा चारा संपल्याने शेतातून चारा आणण्यासाठी बुधवारी (ता.२६) सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास ट्रॅक्टर घेऊन गेल्या. ट्रॅक्टरमध्ये प्राप्ती, शिवांश आणि क्रांती ही तीन मुलेही होती. चारा घेऊन माघारी येत असताना कावेरी महाडिक यांचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टर उलटला. .Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...यावेळी ट्रॅक्टरखाली तीन मुले आणि कावेरी महाडिक दबल्या गेल्या. या अपघातात प्राप्ती आणि शिवांश यांचा रुग्णालयात घेऊन जात असताना उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. ट्रॅक्टर चालवत असलेल्या कावेरी महाडिक आणि क्रांती या माय-लेकी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्यावर शिरूर (जि. पुणे) येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेने उक्कडगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.