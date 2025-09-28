अहिल्यानगर

Akole News: 'मुलाच्या शोधासाठी आई-वडिलांचा आक्रोश'; सोमनाथ फापाळे यांच्या शोधासाठी पोलिस आयुक्तालयासमोर आंदोलन

Outcry for Missing Child: अकोले तालुक्यातील लिंगदेव गावचे सुपुत्र व सध्या मुंबई पोलिस दलामध्ये कार्यरत असणारे पोलिस कॉन्स्टेबल सोमनाथ फापाळे गेल्या ४ सप्टेंबर २०२५ पासून बेपत्ता आहेत. त्यांच्या शोधासाठी पोलिस यंत्रणांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा थेट आरोप फापाळे यांच्या नातेवाईकांनी केला.
"Parents of missing child Somnath Fapale protest in front of Police Commissioner’s office, demanding immediate action."

सकाळ वृत्तसेवा
अकोले : पोलिस कॉन्स्टेबल सोमनाथ फापाळे मागील पंधरा दिवसांपासून बेपत्ता आहते. त्यांचा तातडीने शोध लावावा, या मागणीसाठी लिंगदेवच्या ग्रामस्थांनी मुंबईतील पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी आमच्या मुलाला शोधा, किती दिवस अजून आम्ही वाट बघायची, आमचं बाळ आमच्या ताब्यात, द्या अशा त्याच्या आई-वडिलांनी यावेळी टाहो फोडला.

