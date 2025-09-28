Akole News: 'मुलाच्या शोधासाठी आई-वडिलांचा आक्रोश'; सोमनाथ फापाळे यांच्या शोधासाठी पोलिस आयुक्तालयासमोर आंदोलन

अकोले : पोलिस कॉन्स्टेबल सोमनाथ फापाळे मागील पंधरा दिवसांपासून बेपत्ता आहते. त्यांचा तातडीने शोध लावावा, या मागणीसाठी लिंगदेवच्या ग्रामस्थांनी मुंबईतील पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी आमच्या मुलाला शोधा, किती दिवस अजून आम्ही वाट बघायची, आमचं बाळ आमच्या ताब्यात, द्या अशा त्याच्या आई-वडिलांनी यावेळी टाहो फोडला..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.अकोले तालुक्यातील लिंगदेव गावचे सुपुत्र व सध्या मुंबई पोलिस दलामध्ये कार्यरत असणारे पोलिस कॉन्स्टेबल सोमनाथ फापाळे गेल्या ४ सप्टेंबर २०२५ पासून बेपत्ता आहेत. त्यांच्या शोधासाठी पोलिस यंत्रणांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा थेट आरोप फापाळे यांच्या नातेवाईकांनी केला. यावेळी लवकरच त्यांचा शोध घेऊ, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, संतप्त ग्रामस्थांनी जर पोलिस दलातील परिस्थिती अशी असेल, तर सर्वसामान्यांचे काय, असा सवाल केला..आमच्या मुलाचा शोध तातडीने न लावल्यास आम्ही मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जाऊन त्याचा पाठपुरावा करू, त्यासाठी त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. या मोर्चामध्ये बेपत्ता पोलिस कर्मचारी सोमनाथ फापाळे यांच्या पत्नी वैशाली, वडील काशिनाथ, आई सिंधूबाई यांच्यासह अरुण फापाळे, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते प्रभाकर फापाळे, लिंगेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष डी. बी. फापाळे, देवराम फापाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते भाऊसाहेब हाडवळे, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप शेणकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हरिभाऊ फापाळे, मराठी क्रांती मोर्चाचे नवी मुंबई नेते विनोद पोखरकर, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष मारुती खुटवड, युवक नेते जीवन पाडेकर, रामनाथ दवंगे, नितीन भांगरे, गोरख मिंडे, युवा नेते सौरभ पानसरे, लिंगदेवचे सरपंच अमित घोमल, जानकीराम हाडवळे, ऋषी कानवडे आदी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.