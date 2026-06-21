Emotional Story: आई वारली... अंत्यविधी तुम्हीच करा..! लेकीच्या उत्तराने वृद्धाश्रमातील व्यवस्थापन हवालदिल

-दत्ता उकिरडे राशीन : ज्या आईने जन्म दिला, लहानाचे मोठे केले, शिक्षण देऊन, लग्न करून संसार थाटून दिला. त्याच आईच्या मृत्यूनंतरही एकुलत्या एक मुलीने तिच्या अंत्यविधीकडे पाठ फिरवल्याने माणुसकीही ओशाळली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.त्याचे झाले असे, राशीनच्या जनजागृती प्रतिष्ठानतर्फे चालवल्या जात असलेल्या आजोळ वृद्ध आश्रमात एक आजी गेल्या आठ वर्षांपासून राहत होत्या. त्यांना एक मुलगी, नातवंडे असे नातेवाईक होते. विशेष म्हणजे ही मंडळी सुशिक्षित आणि नोकरदार होती. सुरवातीला मुलीकडे राहत असताना त्यांना ऐकायला कमी येऊ लागले. मग आईचा सांभाळ करणे मुलीला जड वाटू लागले. कालांतराने सुमन आजी राशीनच्या जगदंबा देवी मंदिरात भिक्षा मागून आपली उपजीविका करत, दरम्यानच्या काळात त्यांची पावसाच्या दिवसात झोपण्याची सोय होत नव्हती. .हे आजोळ आश्रमाचे व्यवस्थापक शरदचंद्र आढाव यांच्या लक्षात आले. त्यांनी त्यांना आपल्या आश्रमात नेले. तेथे त्या आठ वर्षे राहिल्या. आढाव यांनी नातवासारखा त्यांचा सांभाळ केला. वृद्धापकाळाने त्या आजारी पडल्यावर आढाव यांनी त्यांच्या मुलीला कळवले. मात्र, आपल्याकडे वेळ नसल्याचे सांगून त्यांनी आईस पाहण्यास येण्याचे टाळले. .त्यानंतर काही दिवसांनी आजीचे (वय ७५) आश्रमात नुकतेच निधन झाले. ही घटनाही शरद आढाव यांनी त्यांच्या मुलीस कळवली, मात्र मुलीने तुम्ही अंत्यविधी उरकून घ्या, आम्ही येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले. आढाव यांनी आजीच्या पार्थिवावर राशीनच्या स्मशानभूमीत हिंदू पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rविधिवत शेवटचा निरोप रक्ताच्या नात्याच्या एकलुत्या एक मुलीने आईच्या अंत्यविधीकडे पाठ फिरवल्यावर माणुसकीही शरमेने ओशाळली.., लोकं हळहळली.., आजोळ आश्रमाचे व्यवस्थापक आढाव यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन नातवासारखे आजीला विधिवत शेवटचा निरोप दिल्याने, त्यांच्या या कार्याचे राशीन ग्रामस्थांनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.