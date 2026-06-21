अहिल्यानगर

Emotional Story: आई वारली... अंत्यविधी तुम्हीच करा..! लेकीच्या उत्तराने वृद्धाश्रमातील व्यवस्थापन हवालदिल

Elderly woman dies alone in old age home: जन्म देऊन संसार थाटून देणाऱ्या आईकडेच लेकीने अंत्यविधीलाही पाठ फिरवल्याने माणुसकीला काळिमा; वृद्धाश्रमानेच घेतला शेवटच्या विधींचा भार
Elderly Woman Dies in Old Age Home; Daughter’s Reply Leaves Everyone Speechless

Elderly Woman Dies in Old Age Home; Daughter’s Reply Leaves Everyone Speechless

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सकाळ वृत्तसेवा
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-दत्ता उकिरडे

राशीन : ज्या आईने जन्म दिला, लहानाचे मोठे केले, शिक्षण देऊन, लग्न करून संसार थाटून दिला. त्याच आईच्या मृत्यूनंतरही एकुलत्या एक मुलीने तिच्या अंत्यविधीकडे पाठ फिरवल्याने माणुसकीही ओशाळली.

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