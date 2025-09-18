अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: मदतीसाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार: खासदार नीलेश लंके; दुसऱ्या दिवशीही पाथर्डी तालुक्यातील नुकसानीची पाहणी

Pathardi Flood Damage Survey: मुसळधार पावसात रस्त्यांची सुद्धा मोठी दुर्दशा झाली असून, अनेक गावांमध्ये जाताना अडचणीचा सामना ग्रामस्थांना करावा लागत आहे. या रस्त्याची कामे सुद्धा तातडीने होणे गरजेचे आहे. पाथर्डी तालुक्यात पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरीही सध्या जो पाऊस झाला त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे.
MP Nilesh Lanke inspecting crop losses in Pathardi; assures farmers of full support.

पाथर्डी: खासदार नीलेश लंके यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी तालुका दौरा करत पिंपळगाव टप्पा, चिंचपूर इजदे, कुत्तरवाडी, आल्हणवाडी, घुमटवाडी गावांना भेट देत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. मी तुमच्या पाठीशी ठाम उभा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे लंके यांनी यावेळी सांगितले.

