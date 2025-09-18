MP Nilesh Lanke: मदतीसाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार: खासदार नीलेश लंके; दुसऱ्या दिवशीही पाथर्डी तालुक्यातील नुकसानीची पाहणी

पाथर्डी: खासदार नीलेश लंके यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी तालुका दौरा करत पिंपळगाव टप्पा, चिंचपूर इजदे, कुत्तरवाडी, आल्हणवाडी, घुमटवाडी गावांना भेट देत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. मी तुमच्या पाठीशी ठाम उभा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी शेवटपर्यंत पाठपुरावा करणार असल्याचे लंके यांनी यावेळी सांगितले. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .यावेळी त्यांच्यासमवेत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष शिवशंकर राजळे, बंडुपाटील बोरुडे, सीताराम बोरुडे, वैभव दहिफळे, दत्तात्रय खेडकर, एम. पी. आव्हाड, योगेश रासने, अमोल पाठक, बबलू वावरे, सोमनाथ माने आदी उपस्थित होते. नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून भरपाई मिळावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त नागरिकांनी लंके यांच्याकडे केली.. लंके म्हणाले, की दोन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेकांचे होत्याचे नव्हते झाले. अनेकांची घरे पडली, जनावरे वाहून गेली, तर पिकांचेही मोठे नुकसान झाले असून अशा परिस्थितीत शासनाने लोकांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना आधार देण्याचे काम करायला हवे. मी या संदर्भात जिल्हा महसूल प्रशासनाशी संवाद साधला असून, लवकरात लवकर तुम्हाला मदत कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्नशील आहे. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.या मुसळधार पावसात रस्त्यांची सुद्धा मोठी दुर्दशा झाली असून, अनेक गावांमध्ये जाताना अडचणीचा सामना ग्रामस्थांना करावा लागत आहे. या रस्त्याची कामे सुद्धा तातडीने होणे गरजेचे आहे. पाथर्डी तालुक्यात पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरीही सध्या जो पाऊस झाला त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतात सध्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती वाहून गेली आहे. नागरिकांनी या परिस्थितीत धीर धरावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.