अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई द्या: अधिवेशनात खासदार नीलेश लंकेंनी मांडला प्रश्‍न, विशेष पॅकेज नेमके कुठे अडकलं !

farmer compensation Delay Reason in Assembly question: अवकाळी पावसाने उद्ध्वस्त शेती; खासदार लंके यांचा संसदेत भरपाईचा ठाम आग्रह
mp nilesh lanke
mp nilesh lanke

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारनेर : अहिल्यानगर जिल्ह्यात सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने मतदारसंघात बागायती शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. संबंधित शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले विशेष पॅकेज नेमके कुठे अडकले, असा सवाल खासदार नीलेश लंके यांनी संसदेत उपस्थित केला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Farmer
district
Nilesh lanke
rain damage crops
Maharashtra Assembly Winter Session

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com