पारनेर : अहिल्यानगर जिल्ह्यात सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने मतदारसंघात बागायती शेती पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. संबंधित शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले विशेष पॅकेज नेमके कुठे अडकले, असा सवाल खासदार नीलेश लंके यांनी संसदेत उपस्थित केला..नाफेड, एनसीसीएफ मार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या कांद्याचे शेकडो कोटी रुपये अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, ही बाबही खासदार लंके यांनी निदर्शनास आणून दिली. जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पोहोचला आहे का? विशेष नुकसानभरपाई पॅकेज मंजूर झाले का? शेतकऱ्यांचे अडकलेले पैसे नेमके कधी मिळणार? असे विविध सवाल उपस्थित केले..त्यांनी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोसंबी, संत्रा, कागदी लिंबू, कांदा, द्राक्ष, डाळिंब अशा पिकांच्या झालेल्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले, हा मुद्दा उपस्थित करतानाच बाजारातील मंदी आणि नाफेड-एनसीसीएफकडे अडकलेले शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांसाठी सरकारला जबाबदार धरले.