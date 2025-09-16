अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना तत्काळ मदत द्या : खासदार नीलेश लंके; 'चार दिवसांपासून मुसळधार पावसाने हाहाकार'

Disaster in Ahilyanagar: खासदार लंके यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या कपाशी, सोयाबीन, उडीद, बाजरी, तसेच भाजीपाला यांसारखी सर्व हंगामी पिके पाण्याखाली गेली आहेत. या भीषण परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे.
mp nilesh lanke
mp nilesh lanke
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारनेर: जिल्ह्यात मागील तीन ते चार दिवसांपासून मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अहिल्यानगरसह पारनेर, श्रीगोंदे, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी तालुक्यांत सततच्या जोरदार पावसामुळे अतिवृष्टीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Ahmednagar
rain
district
Nilesh lanke
rainy session
flood hit villages
Flood Damage News

