Ahilyanagar Pune Railway: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे सेवांचा मुद्दा संसदेत; नीलेश लंके यांनी वेधले लक्ष, विविध प्रश्‍नांवर चर्चा!

Railway connectivity concerns discussed in Lok Sabha: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे सेवांसाठी संसदेत चर्चा; नीलेश लंके यांची मागणी
Railway Connectivity Concerns Echo in Parliament; Lanke Demands Action

Railway Connectivity Concerns Echo in Parliament; Lanke Demands Action

पारनेर: अहिल्यानगर-मुंबई-पुणे जिल्ह्यांना जोडणारे औद्योगिक व ऐतिहासिक केंद्र आहे. येथून दररोज हजारो विद्यार्थी, नोकरदार व व्यावसायिक पुणे व मुंबईकडे ये-जा करतात. ही वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता अहिल्यानगर–पुणे दरम्यान नवीन वंदे भारत किंवा इंटरसिटी रेल्वे सेवा सुरू करण्याबाबत सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्‍न खासदार नीलेश यांनी संसदेत मांडला.

