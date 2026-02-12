पारनेर: अहिल्यानगर-मुंबई-पुणे जिल्ह्यांना जोडणारे औद्योगिक व ऐतिहासिक केंद्र आहे. येथून दररोज हजारो विद्यार्थी, नोकरदार व व्यावसायिक पुणे व मुंबईकडे ये-जा करतात. ही वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता अहिल्यानगर–पुणे दरम्यान नवीन वंदे भारत किंवा इंटरसिटी रेल्वे सेवा सुरू करण्याबाबत सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्न खासदार नीलेश यांनी संसदेत मांडला. .Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...लंके यांनी अहिल्यानगर–पुणे दरम्यान रेल्वे सेवासंदर्भात केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी वंदे भारत स्लिपर कोचसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत, अहिल्यानगरहून दिल्ली किंवा जम्मूसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर नव्या स्लिपर गाड्या सुरू करून त्यांचा थांबा अहिल्यानगर येथे देण्याचा सरकारचा विचार आहे का?, असाही प्रश्न मांडला. वंदे भारतसारख्या आधुनिक रेल्वे सेवांची संख्या वाढत असताना त्यांच्या तांत्रिक देखभालीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांबाबतही खासदार लंके यांनी मुद्दा उपस्थित केला..अहिल्यानगर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे रेल्वे केंद्र असल्याने येथे वंदे भारतसाठी स्वतंत्र मेंटनन्स डेपो स्थापन करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे का?, असाही प्रश्न उपस्थित केला. रेल्वेतील खानपान व इतर सेवांमध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक पदार्थांचा समावेश, तसेच स्थानिक बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यासाठी विशेष धोरण तयार केले जाणार का?, नसेल तर तसे करावे याचीही मागणी केली..Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!.खासदार लंके यांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेण्यात आली आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. महाराष्ट्राच्या रेल्वे विकासासाठी २३ हजार ९२६ कोटींची तरतूद केली आहे. एक लाख कोटी रुपयांचे विविध रेल्वे प्रकल्प राज्यात सुरू आहेत. पुण्यासह राज्यातील अनेक स्थानकांची क्षमता दुप्पट करण्याचे काम सुरू असून, अहिल्यानगरमध्येही पायाभूत सुविधांचे काम प्रगतिपथावर आहे.- अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वे मंत्री. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.