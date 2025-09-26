MP Nilesh Lanke: संभाजीनगर रस्त्यासाठी आंदोलनाचा इशारा; खासदार नीलेश लंकेंचा चार दिवसांचा अल्टिमेटम, दुरुस्तीसाठी पत्र देऊनही कारवाई नाही

कुकाणे: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर वडाळापासून सलग मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वी पत्र देऊनही कारवाई न झाल्याने येत्या चार दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास रास्तारोको आंदोलन करण्याचा इशारा खासदार नीलेश लंके यांनी दिला. .अहिल्यानगर सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधीक्षक अभियंता विवेक माळुंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी नगरसेवक योगीराज गाडे, रामेश्वर निमसे, सचिन डफळ, दादा जाधव यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खासदार लंके यांनी पूर्वी २१ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागास लेखी पत्र दिले होते. मात्र, महिनाभरानंतरही कोणतीही हालचाल झालेली नाही. दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. बांधकाम विभाग मात्र डोळेझाक करत असल्याचा आरोप करत लंके यांनी अधीक्षक अभियंत्यांची भेट घेत संताप व्यक्त केला..रस्त्यावरील सर्व खड्डे बुजविण्यात येऊन तातडीने डांबरीकरण करण्यात यावे, रुंदीकरणासह दीर्घकालीन योजना जाहीर करून कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात यावी, अपघात टाळण्यासाठी महामार्गावर आवश्यक सूचना फलक, तसेच सिग्नलची सोय करण्यात यावी, या मागण्यांचा पत्रात समावेश आहे. पुढील चार दिवसांत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आपण स्वतः नागरिकांना सोबत घेऊन रास्तारोको आंदोलन करणार असल्याचा इशारा लंके यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.