अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: संभाजीनगर रस्त्यासाठी आंदोलनाचा इशारा; खासदार नीलेश लंकेंचा चार दिवसांचा अल्टिमेटम, दुरुस्तीसाठी पत्र देऊनही कारवाई नाही

Nilesh Lanke Threatens Agitation: रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खासदार लंके यांनी पूर्वी २१ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागास लेखी पत्र दिले होते. मात्र, महिनाभरानंतरही कोणतीही हालचाल झालेली नाही. दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो.
"MP Nilesh Lanke warns of agitation as Sambhajinagar road remains unrepaired despite official requests."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुकाणे: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर वडाळापासून सलग मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वी पत्र देऊनही कारवाई न झाल्याने येत्या चार दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास रास्तारोको आंदोलन करण्याचा इशारा खासदार नीलेश लंके यांनी दिला.

Ahmednagar
district
Nilesh lanke
Infrastructure

