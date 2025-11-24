Sinhagad Fort: खासदार नीलेश लंकेंचा पुढाकार! सिंहगडावर ‘आपला मावळा’कडून स्वच्छता; शेकडो शिवभक्तांचा सहभाग..

पारनेर : सिंहगड किल्ल्यावर ‘आपला गड, आपली जबाबदारी’ या उपक्रमाअंतर्गत भव्य स्वच्छता आणि संवर्धन मोहीम राबवण्यात आली. खासदार नीलेश लंके यांच्या पुढाकारातून आयोजित या मोहिमेत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या शेकडो शिवभक्तांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...‘गड-किल्ल्यांचे संवर्धन ही आपली जबाबदारी आहे. मी खासदार म्हणून नव्हे, तर शिवरायांचा मावळा म्हणून या मोहिमेत सहभागी आहे,’ असे खासदार लंके यांनी यावेळी सांगितले. खासदार लंके यांच्यासह आपला मावळा संघटनेच्या शिवभक्तांनी सकाळी नरवीर सुभेदार तानाजी मालुसरे समाधीस्थळावर जिजाऊ वंदना आणि संवर्धन प्रतिज्ञेनंतर मोहिमेला सुरुवात झाली. त्यानंतर गडावरील २१ पथकांनी एकाच वेळी विविध ठिकाणांची स्वच्छता केली..कल्याण दरवाजा, पुणे दरवाजा, पुरुष बालेकिल्ला, राजाराम महाराज समाधी परिसर, तानाजी मालुसरे समाधी परिसर अशा प्रमुख ठिकाणी प्लास्टिक, काच, कागद, काटेरी झुडपे, वाळलेले गवत काढण्यात आले. पायवाटा खुल्या करण्यात आल्या..या मोहिमेत माजी महापौर व राष्ट्रवादी काँग्रेस पुणे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक काकासाहेब चव्हाण, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या अनिता इंगळे, सुरेखा दमिष्टे, इतिहास संशोधक डॉ. नंदकिशोर मते, पंचायत समितीचे माजी सदस्य दत्ता जोरकर, पद्माकर लायगुडे, नीलेश दमिस्टेक, दीपक खिरीड, अनिकेत चव्हाण, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वैशाली पाटील, वनपरिमंडळ अधिकारी समाधान पाटील, वनरक्षक बळीराम वायकर, सामाजिक कार्यकर्ते तात्यासाहेब इंगळे,‘आपला मावळा’ संघटनेचे अध्यक्ष रामेश्वर निमसे यांच्यासह नगर, सातारा, सांगली आणि पुण्यातील शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोहिमेत स्वतः खासदार नीलेश लंके यांनी झाडू घेऊन परिसराची स्वच्छता केली. आपला मावळा संघटनेच्या वतीने आत्तापर्यंत शिवनेरी, रायरेश्वर, भुदरगड, धर्मवीर गड, तिकोना, येथे ही मोहीम पार पडली आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...गड म्हणजे दगडांचा ढिगारा नाही, तर स्वराज्याचा आत्मा आहे. भविष्यातील पिढ्यांना इतिहास सुस्थितीत पोहोचावा, यासाठी आम्ही या मोहिमेचा संकल्प केला आहे.- नीलेश लंके, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.