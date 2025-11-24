अहिल्यानगर

Sinhagad Fort: खासदार नीलेश लंकेंचा पुढाकार! सिंहगडावर ‘आपला मावळा’कडून स्वच्छता; शेकडो शिवभक्तांचा सहभाग..

Sinhagad Gets a Makeover: किल्ला पर्यटकांसाठी स्वच्छ ठेवणे आणि वारसा जतन करणे या उद्देशाने या मोहिमेची आखणी करण्यात आली होती. स्वयंसेवकांनी टीम वर्क, संघटन आणि जबाबदारीची जाणीव दाखवत संपूर्ण किल्ला साफ केला. यामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबतच नागरिकांमध्ये समाजसेवेची भावना वाढली आहे.
Community Clean-Up at Sinhagad: MP Lanke Inspires Hundreds of Shiv Bhakts

पारनेर : सिंहगड किल्ल्यावर ‘आपला गड, आपली जबाबदारी’ या उपक्रमाअंतर्गत भव्य स्वच्छता आणि संवर्धन मोहीम राबवण्यात आली. खासदार नीलेश लंके यांच्या पुढाकारातून आयोजित या मोहिमेत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या शेकडो शिवभक्तांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.

