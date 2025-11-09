MP Nilesh Lanke: उद्योगांच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलणार: खासदार नीलेश लंके; सुपे एमआयडीसीतील उद्योजकांशी संवाद

पारनेर : सुपे औद्योगिक वसाहत गेल्या काही वर्षात औद्योगिकदृष्ट्या वेगाने विकसित होणारी वसाहत ठरली आहे. या वसाहतीतील वाढत्या उद्योगांमुळे विविध सुविधा, सुरक्षेचे प्रश्न, कामगार समस्या आणि प्रशासकीय समस्या उदभवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार नीलेश लंके यांनी शुक्रवारी नव्या व जुन्या औद्योगिक वसाहतींमधील कंपनी व्यवस्थापकांशी संवाद साधत विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्याच्या हेतूने आयोजित करण्यात आलेली ही सलग पाचवी बैठक ठरली. या बैठकीत ३० नामांकित कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपल्या समस्या मांडल्या. वसाहतीमधील प्रलंबित विकास कामे, वीज पुरवठा, पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था, कामगारांच्या समस्या, सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय या प्रमुख मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली..खासदार लंके यांनी उद्योगजगताच्या समस्या ऐकून घेत सांगितले की, ही वसाहत जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. येथील उद्योगांची प्रगती म्हणजे स्थानिक विकास. त्यामुळे उद्योजकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यात येतील. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ठोस कार्यवाहीचे आश्वासन दिले..या वसाहतीमध्ये अनेक नवीन उद्योग उभारणीच्या टप्प्यात आहेत. या उद्योगांमधून भविष्यात या परिसरात ४ ते ५ हजार बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी संधी उपलब्ध होईल अशी माहिती खासदार लंके यांनी दिली, तसेच या औद्योगिक वसाहतीस रोजगार आणि उद्योगाचे केंद्र बनवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. स्थानिक युवकांना प्राधान्य देऊन त्यांना प्रशिक्षण व संधी देण्यासाठी आम्ही कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असल्याचे ते म्हणाले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...बैठकीत औद्योगिक विकास महामंडळाचे विभागीय अधिकारी गणेश राठोड, लेबर कमिशनर रेवणनाथ बिसले, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैभव कलुबुर्गे, पोलिस निरीक्षक ज्योती गडकरी आदी अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे नियोजन सतीश भालेकर आणि कारभारी पोटघन यांनी केले. बैठकीच्या पूर्वतयारीसाठी त्यांनी सर्व कंपनी प्रतिनिधींशी संवाद साधून मुद्देसूद अजेंडा तयार केला. त्यामुळे बैठकीला व्यावहारिक आणि फलदायी दिशा मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.