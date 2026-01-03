Bribery Action:'नेवासेत महावितरण अभियंत्यासह वायरमन लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; सव्वा लाख घेताना पकडलं, जिल्ह्यात खळबळ!

नेवासे शहर : वीज चोरीची कारवाई टाळण्यासाठी व दंड माफ करून देण्याच्या बदल्यात १ लाख २५ हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. त्यातील ५० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना नेवासे महावितरणच्या सहायक अभियंत्यासह वायरमनला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई गुरुवारी (ता.१) नेवासे फाटा परिसरातील देवरे हॉस्पिटलजवळ करण्यात आली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .किरण गजेंद्र मोरे (वय ३४, सहायक अभियंता, वर्ग-२) आणि शिवकुमार नारायण आचारी (वय ४७, वायरमन, वर्ग-३) अशी अटक करण्यात आलेल्या लाचखोर कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. तक्रारदार यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या ‘मंगलमूर्ती ॲक्वा’ या प्रकल्पाच्या वीज मीटरमध्ये चोरी झाल्याचा आरोप करून, या दोघांनी त्यांना सुमारे चार लाख रुपयांचा दंड करण्याची धमकी दिली होती. ही कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी सुरुवातीला २ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती..तक्रारदाराने या प्रकाराबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाद मागितल्यानंतर ३१ डिसेंबर रोजी नेवासे येथील पावन गणपती मंदिरासमोर लाचेच्या मागणीची पडताळणी करण्यात आली. यावेळी झालेल्या तडजोडीत १ लाख २५ हजार रुपये देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार, १ जानेवारी रोजी देवरे हॉस्पिटलजवळ सापळा रचण्यात आला. .Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...सहायक अभियंता मोरे यांच्या सांगण्यावरून वायरमन आचारी याने ५० हजार रुपये स्वीकारताच पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी नेवासे पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक छाया कडू देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली गजानन गायकवाड, सचिन सुद्रुक आणि वैभव सुपेकर यांच्या पथकाने केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.