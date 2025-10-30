Bribery Action:'नगरमध्ये महावितरणचा वायरमन लाचेच्या जाळ्यात'; सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकरी मेटाकुटीला अन्..

अहिल्यानगर

Bribery Trap in Ahmednagar: पथकाने अरणगाव शाखा कार्यालय परिसरात सापळा लावला. यावेळी वायरमन नागरे यास तक्रारदाराकडून ७०० रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्याच्या विरुद्ध पोलिस निरीक्षक राजू आल्हाट यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Bribery Case

Anti-Corruption Bureau team arrests MSEDCL wireman caught taking bribe during solar pump survey in Ahmednagar.

जामखेड: सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकऱ्याकडून ७०० रुपयांची लाच घेणाऱ्या महावितरणच्या वायरमनला नगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने पकडले. महावितरणच्या शाखा कार्यालयात मंगळवारी (ता. २८) दुपारी ही कारवाई करण्यात आली.

