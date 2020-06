लोकांना वीजमीटर मिळेना.. इथे रस्त्यावर पडलेत..

राहुरी (अहमदनगर) : देवळाली प्रवरा येथे सोसायटी चौकात श्रीरामपूर रस्त्यालगत असलेल्या चहाच्या टपरीमागे महावितरण कंपनीचे तब्बल 25 वीजमीटर उघड्यावर बेवारस अवस्थेत आढळून आले. वीजमीटर शिल्लक नसल्याने, ग्राहकांना नवीन वीजजोडणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असताना, कचऱ्यासारखे फेकलेले मीटर पाहून नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता प्रदीप देहरकर यांनी पंचनामा करून मीटर ताब्यात घेतले. पंचनामा करून सर्व 25 मीटर ताब्यात सामाजिक कार्यकर्ते आप्पासाहेब ढूस यांना सोमवारी (ता.1) दुपारी चार वाजता टाकून दिलेल्या वीजमीटरचा ढीग दिसला. खोक्‍यांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवलेले नवीन वीजमीटर पाहून ढुस यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. देवळाली प्रवरा येथील महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता देहरकर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून सर्व 25 मीटर ताब्यात घेतले. नवीन वीजमीटरचे 25 खोके "सकाळ'शी बोलताना ढूस म्हणाले, ""नवीन वीजमीटरचे 25 खोके पडलेले होते. खोके उघडून प्लॅस्टिकमधून मीटर बाहेर काढून पाहिले असता, ते नवेच असल्याचे दिसले. सिरियल क्रमांकाचे नवीन मीटर कार्यालयातून कोणी, कधी व कशासाठी ताब्यात घेतले होते, याची चौकशी झाली पाहिजे.'' दोषी कर्मचाऱ्यांची चौकशी देवळाली प्रवरा येथे सोमवारी सायंकाळी चार वाजता बेवारस पडलेले 25 वीजमीटर पंचनामा करून ताब्यात घेतले. या मीटरचे उत्पादन 2013 चे आहे. सर्व मीटर नादुरुस्त आहेत. मीटर कार्यालयात जमा करणे गरजेचे होते. याबाबत दोषी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून, कारवाई केली जाईल.

- प्रदीप देहरकर, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण

