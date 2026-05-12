-सतीश वैजापूरकरशिर्डी: त्या महिला अस्खलित इंग्रजी बोलायच्या, जवळच्या पर्समध्ये सहा देशांचा व्हिसा. अंगावर मात्र, कळकट मळकट कपडे. एकटी नव्हे तिची आईही सोबतीला. या मायलेकींचे निवासस्थान कुठे, तर राहात्याच्या उड्डाणपुलाखालचे... जाणारे येणारे सर्वच त्यांचा अवतार पाहून थक्क व्हायचे. नेमके काय कोडे कोणालाच उलगडेना....Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .पुलाखाली राहणाऱ्या महिलांविषयी कुतूहल सर्वांनाच. परंतु त्यांची विचारपूस करण्यास कोणीच धजवेना. तशी विचारपूस केली, तर जवळचे कुत्रे पुढे करते किंवा अंगावर धावून येत. रूईचे उद्योजक पंकज लोढा यांना त्यांची अवस्था पाहवेना. उच्चशिक्षित असलेल्या महिला पुलाखाली कशा, असा प्रश्न पडून सर्वांच्याच भुवया उंचवायच्या..लोढा यांनी फोनाफोनी केली. स्नेहालयच्या डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला. मग त्या मायलेकी स्नेहालयात दाखल केल्या गेल्या. तीन महिने त्यांच्यावर यशस्वी उपचारानंतर करण्यात आले. तिला कसला तरी मानसिक धक्का बसला होता. त्यातून ती सावरली. पुढे आलेली माहिती धक्कादायक होती. ती महिला गुजरातमध्ये एका महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक होती. प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्या मायलेकींना घेऊन स्नेहालयची टीम निघालीय..लोढा यांच्यासह कुबेर डेव्हलपर्सचे संजय जाधव, राहुल भारती, नाना भडांगे, बापू खिलारी, अमोल डेंगळे, मुश्ताक इनामदार, बाबासाहेब वाणी आणि तुषार आहेर यांच्या सहकार्याने त्या महिलांना योग्य उपचार मिळाले..तीन महिन्यांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. उत्तम देखभाल, भोजन आणि निवासाची उत्तम व्यवस्था होती. ती महिला डॉक्टरेट आहे. दोघी मायलेकींना कसला, तरी मानसिक धक्का बसल्याने त्या विपन्न अवस्थेत फिरत असल्याचे त्या महिलांनी सांगितले. त्यांच्या नातेवाईकांनी स्वीकारले नाही, तर त्यांना पुन्हा स्नेहालयात आणले जाईल.- रमाकांत डोड्डी, मानसग्राम, अहिल्यानगर..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...स्नेहालयचे गिरीश कुलकर्णी आणि रमाकांत डोड्डी यांच्या सहकार्यामुळे या मायलेकींच्या अंध:कारमय जीवनात आशेची नवी पहाट उगवली. एक उच्च शिक्षित महिला आणि तिच्या आईला पुन्हा घरची वाट गवसली. स्नेहालय आणि तेथील डाॅक्टरांच्या रूपाने या दोघींना देव भेटला. स्नेहालयामुळे त्यांच्या जीवनातील अंधार दूर झाला.- पंकज लोढा, उद्योजक, रूई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.