Electric shock:'विजेचा धक्का बसून वृद्धाचा मृत्यू'; नगर तालुक्यातील घटना, कुंपणात विद्युत प्रवाह सोडला अन्..

नगर तालुका: नगर तालुक्यातील पिंपळगाव लांडगा येथील एका शेतकऱ्याने शेताभोवतालच्या तारेच्या कुंपणात विना परवानगी विद्युत प्रवाह सोडल्याने विजेचा धक्का बसून बारकू धर्मा लांडगे (वय रा. ६८, रा. पिंपळगाव लांडगा, ता. नगर) या वृद्ध शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली..याप्रकरणी मृताचा मुलगा अंबादास बारकू लांडगे यांच्या फिर्यादीवरून शेतमालक संतोष प्रल्हाद लांडगे यांच्या विरोधात नगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नगर तालुका पोलिस ठाण्यात शेतातील कुंपणाला वीज प्रवाह सोडणारा शेतकरी संतोष प्रल्हाद लांडगे (रा. पिंपळगाव लांडगा) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मृत लांडगे हे ७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास त्यांच्या शेतात चाललेले होते. त्यांच्या शेताशेजारीच संतोष लांडगे यांचे शेत असून, त्यांनी शेतास तारेचे कुंपण घातलेले आहे. या कुंपणात त्यांनी वीज प्रवाह सोडला होता. बारकू लांडगे यांना या तारेतून विजेचा धक्का बसला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक उमेश पतंगे करत आहेत.