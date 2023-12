nagpur winter session update 2023 satyajeet tambe over journalist issue to resolved like health wages and more politics sakal

सकाळ वृत्तसेवा संगमनेर : लोकशाहीमधील पत्रकारिता हा चौथा स्तंभ आहे. या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांचे आरोग्यविषयक, वेतन, मानधनासह अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्यांनी शासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला आहे. मात्र, त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. तातडीने बैठक घेऊन पत्रकारांचे प्रश्‍न मार्गी लावावेत, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली. तांबे म्हणाले की, पत्रकारांच्या अनेक मागण्या आहेत. त्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. विविध मागण्यांसाठी पत्रकारांनी सातत्याने प्रयत्न केला आहे. मात्र, अद्यापही ठोस कार्यवाही झाली नाही. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ असावे. केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्यातील डिजिटल पत्रकार नियमावली असावी. सातत्याने धावपळ करत असलेल्या पत्रकारांचे नेहमी स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत असते. याचबरोबर कुटुंबाकडेही दुर्लक्ष होत असते. धावपळ करणारा हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ कायम उपेक्षित राहिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विविध प्रश्‍नांकडे शासनाने अत्यंत गांभीर्यपूर्वक पाहून प्रश्‍न मार्गी लावले पाहिजे. याकरिता राज्यातील संपादक सेवा संघ, मराठी पत्रकार संघ, श्रमिक पत्रकार संघ यांच्यासह विविध पत्रकार संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न त्वरित सोडवावे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जानेवारीत पत्रकारांच्या प्रश्‍ंनाबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्याचे मान्य केले. पत्रकारांच्या प्रश्‍नांबाबत मागील अधिवेशनात मंत्री शंभूराज देसाई यांना अभ्यास समितीचा अहवाल डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंत द्या, अशा सूचना केल्या होत्या. या अहवालाचा सारांश मागवला जाईल. तांबे यांनी पत्रकारांसाठी मांडलेला प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा असून विविध पत्रकार संघटना व डिजिटल मीडियाबाबत माहिती संचालनालय व संघटना यांच्या सूचना नोंदणीसाठी मागून घ्याव्यात. याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन अर्थसंकल्पामध्ये याबाबत तरतूद करावी. - नीलम गोऱ्हे, सभापती