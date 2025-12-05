MLA Satyajeet Tambe: नाशिक-संगमनेर-पुणे रेल्वे मार्गासाठी जनआंदोलन : आमदार सत्यजित तांबे; राजकीय स्वार्थासाठी रेल्वेचा मार्ग बदलला !

संगमनेर : मुंबई-नाशिक-पुणे या सुवर्ण त्रिकोणामध्ये संगमनेर येत असून, नाशिक-पुणे रेल्वेकरिता माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला; मात्र राजकीय स्वार्थासाठी नाशिक-पुणे रेल्वेचा मार्ग बदलला. कोणतेही तांत्रिक कारण न सांगता संगमनेर-जुन्नर-नारायणगावमार्गे रेल्वे होण्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी सांगितले..Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...येथील व्यापारी असोसिएशन हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत एल्गार पुकारण्यात आला. यावेळी राजाभाऊ अवसक, हिरालाल पगडाळ, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश लाहोटी, प्रकाश कलंत्री, डॉ. मैथिली तांबे यांच्यासह सर्व संघटना व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..तांबे म्हणाले, नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेरसाठी महत्त्वाची आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी या रेल्वेसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. रेल्वे मंजूर झाल्यानंतर या भागातील भूसंपादन करण्यात आले. याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्याचे पैसेही देण्यात आले; मात्र राजकीय डाव साधत ‘जीएमआरडी’चे कारण सांगून रेल्वे शिर्डीमार्गे नेण्याचा घाट घातला जात आहे. १५ ठिकाणी ‘जीएमआरडी’च्या प्रोजेक्ट जवळून रेल्वे गेली आहे. लढा उभारण्यात येणार आहे..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...नाशिक-पुणे रेल्वेकरिता आपण सातत्याने पाठपुरावा केला. याबाबतचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात आले. मात्र, सरकार बदलले आणि रेल्वेचा मार्गही पळवला. विकासाच्या कामात होणारे राजकारण अत्यंत चुकीचे आहे. संगमनेर क्रांतिकारकांचा तालुका आहे. त्यामुळे मोठा जनआंदोलनाचा लढा उभारून नाशिक-पुणे रेल्वे ही संगमनेर मार्गेच झाली पाहिजे.- बाळासाहेब थोरात, माजी महसूलमंत्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.